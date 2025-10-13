營收速報 - 揚智(3041)9月營收2.43億元年增率高達73.12％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為9.40億元，累計年增率-23.78%。
最新價為27.5元，近5日股價上漲0.72%，相關半導體業上漲3.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+360 張
- 外資買賣超：+362 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|2.43億
|73%
|241%
|25/8
|7,122萬
|-52%
|43%
|25/7
|4,992萬
|-64%
|-25%
|25/6
|6,622萬
|-56%
|-25%
|25/5
|8,781萬
|-33%
|-13%
|25/4
|1.01億
|-22%
|-4%
揚智(3041-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為數位機上盒晶片等相關晶片設計業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 三商(2905)9月營收205.03億元年增率高達90.24％
- 營收速報 - 凱基金(2883)9月營收142.64億元年增率高達42.1％
- 營收速報 - 富邦金(2881)9月營收356.49億元年增率高達56.53％
- 營收速報 - 天品(6199)9月營收3,476萬元年增率高達358.99％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇