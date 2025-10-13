search icon



營收速報 - 揚智(3041)9月營收2.43億元年增率高達73.12％

鉅亨網新聞中心


揚智(3041-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣2.43億元，年增率73.12%，月增率240.62%。

今年1-9月累計營收為9.40億元，累計年增率-23.78%。

最新價為27.5元，近5日股價上漲0.72%，相關半導體業上漲3.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+360 張
  • 外資買賣超：+362 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 2.43億 73% 241%
25/8 7,122萬 -52% 43%
25/7 4,992萬 -64% -25%
25/6 6,622萬 -56% -25%
25/5 8,781萬 -33% -13%
25/4 1.01億 -22% -4%

揚智(3041-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為數位機上盒晶片等相關晶片設計業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收揚智

揚智27.5-1.79%
美元/台幣30.696+0.49%

