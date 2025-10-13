鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至-0.38元，預估目標價為69.6元

【台股投資週報】川普關稅帝君又來了！鎖定兩產業，從從容容、等撿便宜！

川普發聲前 巨鯨先動手！放空加密幣半小時暴賺2億、血洗162萬人

威剛董座：上游米缸已見底 最看好DDR4價格至少再漲2-3成

在中國水土不服的「小籠包刺客」 在美國卻賣爆了