鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至-0.38元，預估目標價為69.6元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.65元上修至-0.38元，其中最高估值3.56元，最低估值-2.11元，預估目標價為69.6元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.56(3.56)
|14.4
|11.06
|最低值
|-2.11(-2.11)
|1.64
|1.68
|平均值
|-0.28(-0.45)
|5.75
|5.41
|中位數
|-0.38(-0.65)
|4.01
|4.48
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|67,547,000
|130,476,730
|121,767,240
|最低值
|42,981,000
|43,448,000
|64,116,660
|平均值
|53,837,390
|79,097,690
|88,604,500
|中位數
|55,500,000
|77,442,610
|83,071,960
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-1.64
|-2.4
|4.72
|7.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,131,667
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
