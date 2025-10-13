營收速報 - 國喬(1312)9月營收21.11億元年增率高達75.95％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為159.84億元，累計年增率26.6%。
最新價為9.95元，近5日股價上漲9.22%，相關塑膠工業上漲8.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3100 張
- 外資買賣超：+3331 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-231 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|21.11億
|76%
|68%
|25/8
|12.58億
|-16%
|-16%
|25/7
|14.97億
|-7%
|17%
|25/6
|12.80億
|-21%
|-15%
|25/5
|15.06億
|-14%
|-43%
|25/4
|26.33億
|56%
|-1%
國喬(1312-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為石油化工原料製造業。合成樹脂及塑膠製造業。國際貿易業(除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
