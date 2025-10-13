search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 國喬(1312)9月營收21.11億元年增率高達75.95％

鉅亨網新聞中心


國喬(1312-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣21.11億元，年增率75.95%，月增率67.78%。

今年1-9月累計營收為159.84億元，累計年增率26.6%。

最新價為9.95元，近5日股價上漲9.22%，相關塑膠工業上漲8.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3100 張
  • 外資買賣超：+3331 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-231 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 21.11億 76% 68%
25/8 12.58億 -16% -16%
25/7 14.97億 -7% 17%
25/6 12.80億 -21% -15%
25/5 15.06億 -14% -43%
25/4 26.33億 56% -1%

國喬(1312-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為石油化工原料製造業。合成樹脂及塑膠製造業。國際貿易業(除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收國喬

相關行情

台股首頁我要存股
國喬9.95-2.45%
美元/台幣30.696+0.49%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty