〈台塑四寶業績〉台塑三寶Q3轉盈 集團僅台塑虧損、台塑化獲利最佳

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-13 17:22

台塑 (1301-TW) 集團今 (13) 日公告今 (2026) 年第 3 季自結財報，受到高階電子材料產品利益增加、加工製品獲利，加上傳統旺季加持，除了台塑仍處虧損，其他三寶如: 南亞 (1303-TW)、台化 (1326 -TW)、台塑化 (6505 -TW) 獲利皆由虧轉盈。其中台塑化觀察，受惠於油價上揚，較第 2 季虧損轉盈，每股稅後純益 0.9 元、前 3 季 0.5 元，成為四寶中單季、全年累計獲利雙冠王。

台塑集團僅台塑虧損 三寶Q3由虧轉盈、台塑化獲利最佳。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

其中，南亞第 3 季稅後純益 32.56 億元，EPS 0.41 元，比第 2 季增加 0.93 元，主要受惠 IC 載板等高階電子材料產品利益增加、塑膠產品獲利穩定，且轉投資公司南亞科及台塑化皆於第 2 季轉虧為盈，再加上匯率走穩，外幣兌損大幅減少，為近 8 季以來的新高。前 3 季稅後虧損縮小至 4.1 億元，每股虧損 0.05 元 。

台化在對等關稅大致底定，市場疑慮減緩，原油價格趨穩，產品雖面臨供應寬鬆，但透過持續優化產品組合，去庫存調產能，減少庫存損失，拓展利基開發新客源，提升產品利差，致營業利益回升，第 3 季稅後純益為 17.87 億元，(EPS)0.3 元，較 2025 年第 2 季由虧轉盈。前 3 季合併仍受外幣兌損業外影響，每股虧損 0.94 元。

台塑化則受惠西方大制裁俄國石油出口，支撐原油價格高檔，相較於第 2 季原油價格急跌，購料與存貨損失大幅減少，第 3 季產能利用率也達 90.3%，較上季增加 12.4%，產品銷量同步上升亦帶動營利增加，第 3 季稅後純益 85.84 億元，較第 2 季大幅虧損 75 億元逆勢回升、EPS 為 0.9 元，前 3 季 EPS 0.5 元，也優於去年同期。

台塑第 3 季受中國新產能陸續投產，大量低價傾銷亞洲，加上關稅影響，需求萎縮，第 3 季主要產品價格比第 2 季下跌 4~15％，本業虧損 26 億元，較上季虧損增加 11 億元，加上配合台塑化輕裂廠歲修，第 3 季稅後虧損 6 億元，每股稅後虧損 0.09 元。台塑前 3 季受本業稅前虧損 73 億元影響，比去年同期虧損增加 57 億元，每股稅後虧損 1.13 元。