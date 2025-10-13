search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 高林(2906)9月營收7.24億元年增率高達31.64％

鉅亨網新聞中心


高林(2906-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣7.24億元，年增率31.64%，月增率3.78%。

今年1-9月累計營收為64.26億元，累計年增率-2.31%。

最新價為13.85元，近5日股價下跌-2.45%，相關貿易百貨下跌-0.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-80 張
  • 外資買賣超：-87 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 7.24億 32% 4%
25/8 6.97億 -19% -4%
25/7 7.26億 -11% 4%
25/6 6.98億 -18% 7%
25/5 6.55億 -8% 5%
25/4 6.24億 -18% -17%

高林(2906-TW) 所屬產業為貿易百貨業，主要業務為國際貿易。進口服飾零售。生技醫療產業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收高林

相關行情

台股首頁我要存股
高林13.9-0.36%
美元/台幣30.656+0.36%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty