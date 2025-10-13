營收速報 - 高林(2906)9月營收7.24億元年增率高達31.64％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為64.26億元，累計年增率-2.31%。
最新價為13.85元，近5日股價下跌-2.45%，相關貿易百貨下跌-0.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-80 張
- 外資買賣超：-87 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|7.24億
|32%
|4%
|25/8
|6.97億
|-19%
|-4%
|25/7
|7.26億
|-11%
|4%
|25/6
|6.98億
|-18%
|7%
|25/5
|6.55億
|-8%
|5%
|25/4
|6.24億
|-18%
|-17%
高林(2906-TW) 所屬產業為貿易百貨業，主要業務為國際貿易。進口服飾零售。生技醫療產業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
