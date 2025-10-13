漢康新藥授權簽約金挹注 9月營收3.12億元寫新猷
鉅亨網記者劉玟妤 台北
漢康 - KY(7827-TW)9 月認列抗癌融合蛋白新藥 HCB101 的授權簽約金收入，帶動 9 月營收達 3.12 億元，創歷史新高紀錄。
漢康表示，今年 6 月旗下子公司 FBD 與上海復宏漢霖簽訂 HCB101 中國、港澳、東南亞等國家的市場獨家授權合約，簽約金 1000 萬美元已分兩次入帳，並在 9 月認列。
漢康進一步表示，後續將依約定里程碑時程收取 1.92 億美元的產品開發里程碑金與銷售里程金，在 HCB101 上市銷售後，將可再收取銷售分潤，將依照會計準則認列相關里程碑金。此外，所有在上述授權區域的商業化成本將由上海復宏漢霖負責。
HCB101 已完成臨床 Ia 期試驗，目前正在進行全球多中心聯合療法 Ib/2a 期的臨床試驗收案。
漢康指出，目前正積極推進旗下多項藥物的全球及區域授權洽談，未來待國際夥伴加入，共同推動創新融合蛋白藥物的全球布局與商業化。
