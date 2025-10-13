漢康新藥授權簽約金挹注 9月營收3.12億元寫新猷

漢康表示，今年 6 月旗下子公司 FBD 與上海復宏漢霖簽訂 HCB101 中國、港澳、東南亞等國家的市場獨家授權合約，簽約金 1000 萬美元已分兩次入帳，並在 9 月認列。

‌



漢康進一步表示，後續將依約定里程碑時程收取 1.92 億美元的產品開發里程碑金與銷售里程金，在 HCB101 上市銷售後，將可再收取銷售分潤，將依照會計準則認列相關里程碑金。此外，所有在上述授權區域的商業化成本將由上海復宏漢霖負責。