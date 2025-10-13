〈台幣〉匯市未見恐慌竄逃壓力 貶幅約0.15%左右

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-13 09:28

‌



台股加權指數今 (13) 日跟隨美股補跌，不過，早盤低檔有撐，恐慌氣氛並未全面擴大，跌點從 800 多點收斂至不到 500 點，護國神山台積電 (2330-TW) 跌幅僅 2% 左右，從匯市來看，也未看到資金竄逃壓力，早盤最低僅來到 30.62 元，貶值 7.5 分。

匯市未見恐慌竄逃壓力，早盤新台幣貶幅約0.15%左右。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.57 元、貶值 2.5 分開出，並未明顯見到恐慌氛圍，開盤不到半小時最低僅來到 30.62 元，隨後在 30.6 元附近波動。

‌



觀察主要亞幣，除了日元貶值 0.5%、新台幣貶值約 0.15%，其他多呈現升值觀望走勢，星元、泰銖升幅在 0.05% 左右，人民幣升近 0.1%，韓元升 0.15% 上下。