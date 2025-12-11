〈台幣〉聯準會降息但分歧意見大 升轉貶收31.268元 貶值6分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-11 18:32

受到聯準會降息但意見紛歧升級影響，新台幣今 (11) 日盤中由升轉貶，午盤過後買匯力道明顯轉強、貶勢擴大，終場收在 31.268 元，貶值 6 分，台北外匯經紀公司成交值擴大至 14.05 億美元。

新台幣升轉貶收31.268元 貶值6分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.2 元、升值 0.8 分開出後，最高一度來到 31.12 元，但午盤過後升轉貶，最低來到 31.274 元，全日高低價差達 1.54 角。

觀察主要亞幣，韓元貶逾 0.3%，新台幣收貶 0.19%，日元處平盤附近震盪，不過，星元、泰銖升值逾 0.2%，人民幣升近 0.1%，反觀美元指數因聯準會再度降息 1 碼續跌逾 0.1%。

國泰證期研究部分析，此次美國 FOMC 會議以 9 票贊成、 3 票反對，最終調降政策利率 1 碼，是 2019 年以來最大的意見分歧程度，而前瞻指引如經濟、就業與通膨展望整體的變化有限，但未來決策新增考慮額外的調整利率目標區間的幅度 (總次數)，暗示後續降息決策將有所轉變。