鉅亨網編輯林羿君 2025-10-13 06:00

各國央行行長們已經對貿易緊張局勢和不斷膨脹的公共債務感到不安，未來一周他們將共同面臨一個新的擔憂：市場崩潰的危險。

股市泡沫恐慌來襲 全球央媽齊聚華府備戰崩盤。(圖:shutterstock)

在各界傳出大量警告稱，一場聚焦於人工智慧（AI）公司的股市泡沫可能很快就會破裂之際，全球的政策制定者和財政部長們將齊聚華盛頓，參加國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行召開的秋季會議。

IMF 總裁格喬治艾娃（Kristalina Georgieva）上週承認了這種金融穩定性風險，也預告了未來幾天會議的討論主題。

她表示，當前股市的估值，已經直奔 25 年前網路泡沫狂熱期所見的高點。並警告，「一旦發生劇烈的價格修正，收緊的金融條件恐將拖垮全球經濟成長，暴露體系的弱點，並使開發中國家面臨格外艱難的處境。」

喬治艾娃的警告，比 IMF 在 2000 年 10 月會議時的評論更為直白。當時，IMF 在《世界經濟展望》只是輕描淡寫地指出股票估值「仍在高位」，並提到失衡狀況可能以「無序的方式」解除。結果在幾個月內，市場拋售的力道就大到迫使聯準會必須緊急降息半碼（0.5 個百分點）。

即便在美國總統川普 10 日再次祭出對中國的關稅威脅、導致股市重挫之前，各國官員們就已經察覺到令人不安的相似之處。英國央行先前才剛警告存在「市場劇烈修正」的風險；歐洲央行（ECB）的決策者們也公開表示擔憂；而澳洲央行本月也指出了市場的脆弱性。

這種擔憂已經持續了一段時間。一個多月前，歐洲央行官員在上次政策會議上就收到了「價格突然大幅回調」的警告，而聯準會主席鮑爾在 9 月也表示，市場「估值過高」。

接下來的一週，IMF 的《全球金融穩定報告》將在 14 日公布，預計會比往常受到更多關注，同時，包含全球經濟預測的《世界經濟展望》也將發布。