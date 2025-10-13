鑽石能跟金價一同重回巔峰？專家這樣說
國際金價上周二 (7 日) 歷史性突破每盎司 4000 美元大關，年內累計漲幅超 50%、飆升近 1400 美元，創下幾十年來最強勁牛市。這波黃金熱潮不僅推高成品金飾價格，更意外帶火了鑽石市場，「金鑲鑽」飾品因性價比優勢走俏，外界也因此想說鑽石能否跟著黃金重回巔峰。
業內專家分析，鑽石升溫存在雙重邏輯；一，黃金價格飆升觸發消費替代效應，部分預算有限的消費者轉向「黃金 + 鑽石」組合；其二，河南鑽石產業崛起打破西方壟斷，成為市場新支撐，但鑽石難返昔日「天價時代」，更可能以滲透率提升的形式擴大受眾。
回顧歷史，自 1888 年 DeBeers 將鑽石包裝為「永恆真愛」象徵後，鑽石價格因「稀缺行銷」被炒至雲端，每克拉高檔鑽石曾達十幾萬甚至百萬元，普通人難以企及。
但轉機出現在 2019 年，中國科學家攻克培育鑽石技術，河南柘城作為試點迅速發展為「鑽石之都」，高端鑽石年產能提至 600 萬克拉，不僅終結西方資源壟斷，更促使寶石級鑽石價格較峰值暴跌約 90%。
市場反應印證了這項變革。根據京東商智數據顯示，近期關注河南柘城鑽石的消費者激增，本土品牌「柘 · 光」已累積超十萬粉絲，今年「618」更創下單小時成交額破六位數的紀錄，大克拉白鑽、彩鑽及定製款訂單火熱。
準新人李女士說：「金價漲得兇，同樣預算買黃金克重縮水，改定制金鑲鑽後，黃金稍減、鑽石能放大十倍，性價比超高。」她看中的是柘 · 光 D 色、VVS 淨度、3EXI 權威的頂級鑽石，每克拉僅 8000 元證書。
深圳消費者王先生也因金價上漲轉向鑽石：「買金飾的人多，擔心後續漲價，金鑲鑽這類特色飾品反而更受關注，刷視頻常被種草。」
柘 · 光顧問透露，近期諮詢用戶中 70% 單次需求超過 10 克拉鑽石，客製宴會款需求上半年線上線銷售已破千萬。
這場消費偏好的轉變，正重塑珠寶市場格局。黃金與鑽石的搭配不僅提供消費者更多個人化選擇，也孕育出全球珠寶市場新增長點。
儘管鑽石難回「每克拉破萬人民幣」時代，但靠著技術突破與市場教育，鑽石正以更親民姿態融入大眾消費，與黃金形成互補，開啟珠寶業多元化發展新篇章。
