2025-10-13 09:00

‌



國際金價上周二 (7 日) 歷史性突破每盎司 4000 美元大關，年內累計漲幅超 50%、飆升近 1400 美元，創下幾十年來最強勁牛市。這波黃金熱潮不僅推高成品金飾價格，更意外帶火了鑽石​​市場，「金鑲鑽」飾品因性價比優勢走俏，外界也因此想說鑽石能否跟著黃金重回巔峰。

鑽石能跟金價一同重回巔峰？專家這樣說（圖：Shutterstock）

‌



回顧歷史，自 1888 年 DeBeers 將鑽石包裝為「永恆真愛」象徵後，鑽石價格因「稀缺行銷」被炒至雲端，每克拉高檔鑽石曾達十幾萬甚至百萬元，普通人難以企及。

但轉機出現在 2019 年，中國科學家攻克培育鑽石技術，河南柘城作為試點迅速發展為「鑽石之都」，高端鑽石年產能提至 600 萬克拉，不僅終結西方資源壟斷，更促使寶石級鑽石價格較峰值暴跌約 90%。

市場反應印證了這項變革。根據京東商智數據顯示，近期關注河南柘城鑽石的消費者激增，本土品牌「柘 · 光」已累積超十萬粉絲，今年「618」更創下單小時成交額破六位數的紀錄，大克拉白鑽、彩鑽及定製款訂單火熱。

準新人李女士說：「金價漲得兇，同樣預算買黃金克重縮水，改定制金鑲鑽後，黃金稍減、鑽石能放大十倍，性價比超高。」她看中的是柘 · 光 D 色、VVS 淨度、3EXI 權威的頂級鑽石，每克拉僅 8000 元證書。

深圳消費者王先生也因金價上漲轉向鑽石：「買金飾的人多，擔心後續漲價，金鑲鑽這類特色飾品反而更受關注，刷視頻常被種草。」