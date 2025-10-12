美國第一夫人梅蘭妮亞一直與普丁保持直接聯繫！實施跨國人道外交行動

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-12 08:20

根據《CNN》報導，美國第一夫人梅蘭妮亞 · 川普透露，她數月來一直與俄羅斯總統普丁保持直接聯繫，進行秘密外交活動，協助因俄烏衝突而流離失所的兒童與家人團聚。

美國第一夫人梅蘭妮亞：我一直與普丁保持直接聯繫。(圖：REUTERS/TPG)

週五（10 日），梅蘭妮亞在白宮發表談話時表示，去年 8 月她曾向普丁寫信，關注兒童問題，隨後收到普丁的書面回覆，雙方自此保持「暢通的溝通渠道」。

梅蘭妮亞指出，在過去三個月中，雙方以誠意進行多次秘密會談與通話，已促成 8 名烏克蘭兒童與家人團聚，並預告近期將有更多兒童實現團聚。

她表示，由於俄烏衝突，「每個孩子都生活在動盪之中」。部分兒童因前線戰鬥與父母失散，被轉移至俄羅斯，另有兒童與境外親屬走散。

梅蘭妮亞指出，她代表美國方面與普丁團隊直接合作，協助確認兒童身份。

俄羅斯則提供包括情況介紹、照片及兒童照護報告在內的文件，而「美國政府已確認文件中包含的事實準確無誤」。

梅蘭妮亞強調，該項工作的目的是「確保健康資訊的透明、自由交流」，並「促進兒童與家人的定期聯繫，直到每個人都能回家」。

她表示，這項工作仍在持續推進，「我希望和平早日到來，那可以從我們的孩子開始」。