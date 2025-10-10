鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-10 09:00

俄羅斯聯邦委員會近日批准了俄與古巴、多哥分別簽署的政府間軍事合作協議。協議將在俄羅斯總統普丁簽署相關法律文件後正式生效。

俄羅斯批准與古巴、多哥軍事合作協議！普丁對俄烏戰爭強硬表態。(圖：REUTERS/TPG)

根據俄國《生意人報》報導，古巴曾是蘇聯時期的重要合作夥伴，而多哥過去更傾向西歐國家。此次簽署的軍事合作協議符合俄羅斯外交戰略，不僅有助於提升俄在拉美對抗美國的地位，還能透過軍事培訓、技術援助及交流，削弱西方在非洲的影響力。

俄羅斯與古巴的新協議取代了自 1997 年生效的雙邊軍事合作文件。俄羅斯國家杜馬副主席諾維科夫表示，這將為俄應對拉美局勢「開闢更多選項」，並使俄古關係「回歸蘇聯傳統」。

從軍事角度看，協議象徵俄羅斯試圖透過聯合軍演、軍官培訓與技術合作，重返西半球戰略版圖。除了多哥，俄羅斯此前已與多個非洲國家簽署類似協議。

《富比士》引述烏克蘭官員稱，多達 2.5 萬名古巴人或將加入俄對烏作戰，但古巴方面已明確否認。

《法新社》則報導，多哥外交部今年 4 月曾指出，有多哥公民因受誤導而參與俄烏戰爭，並在戰場上被烏軍俘獲。

在俄烏戰爭持續膠著之際，《美聯社》指出，美國總統川普 7 日與加拿大總理卡尼會晤時坦言，他原以為俄烏衝突容易解決，但事實上「比中東問題更複雜」。

俄羅斯副外長里亞布科夫 8 日則表示，普丁與川普阿拉斯加會晤後曾出現的解決烏克蘭問題「強大動力」因歐洲方面的「破壞性行動」，如今已大部分消耗殆盡。