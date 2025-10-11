鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-11 21:00

北韓在紀念朝鮮勞動黨成立 80 週年的閱兵式上，公開展示了新型洲際彈道導彈「火星 - 20」，官方稱其為該國「最具威力」的核武器。

北韓新式「核武」亮相！可打擊美國任意地點。(圖：REUTERS/TPG)

據《朝鮮中央通訊社》報導，當火星 - 20 導彈現身廣場時，觀眾的歡呼聲達到高潮。

此次閱兵吸引多國重要嘉賓，包括俄羅斯前總統梅德維傑夫、中國國務院總理李強以及越南共產黨領導人杜林。

據報，北韓最高領導人金正恩已了解最新型固體燃料引擎的試驗結果，該引擎將用於下一代火星 - 20 洲際導彈，提升其核投送能力。

專家指出，火星 - 20 系列導彈理論上可打擊美國任意地點，但其精準制導能力以及彈頭是否能安全重返大氣層仍待觀察。

美國卡內基國際和平基金會專家 Ankit Panda 表示：「火星 - 20 暫時代表北韓長程核投送能力的頂峰，我們預計將在今年年底前看到該系統測試。」

他補充，該導彈可能配備多彈頭，將增加美國導彈防禦系統壓力，進一步增強北韓對美國的核威懾。

在閱兵致辭中，金正恩對在國外服役的北韓部隊表示鼓勵，特別提到參與俄羅斯烏克蘭戰爭的軍人，稱他們的英勇行為不僅是國防，也延伸至「社會主義建設前線」。

金正恩強調：「我們的軍隊應繼續發展成為不可戰勝的力量，摧毀一切威脅。」

閱兵結束後，金正恩與梅德維傑夫會面，梅德維傑夫指出，北韓派往烏克蘭的士兵展現了兩國間的信任。