鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-10 09:40

輝達執行長黃仁勳接受採訪時強調 AI 晶片需求強勁，此外，聯準會會議記錄「鴿聲嘹亮」，推升後續降息預期，台股 9 日由權值股領軍攻上 27463 點歷史新高，絕不錯過台股漲勢的元大台灣 50(0050-TW) 同步衝上 61.95 元新天價，6 月分割以來股價大漲逾 3 成。

〈熱門股〉台積、台達神助攻！0050再寫新天價 分割以來噴漲逾3成。（鉅亨網資料照）

法人分析，市值型、科技主題型 ETF 受惠 AI 產業線長線成長明確，基礎建設的晶片、資料中心、能源設備等將隨需求擴張，AI 應用可望比照網路時代發展模式，持續落實到生活中，長線成長需求將推升股市挑戰新高，建議投資人應持續持有相關 ETF。

台灣作為 AI 供應鏈上的重要角色，主要權值股優先受惠，台積電 9 日收盤攻上 1440 元創新高，並公告今年前 3 季營收 2.76 兆元，年增 36.4%；台達電 8 月自結 EPS 年增 49%，9 日盤中股價攻上千元。

0050 反映權值股表現，自分割以來已大漲逾 3 成，股價站上 61 元大關，規模同步突破 7800 億元，今年以來規模成長超過 3000 億元、投資人數突破 155 萬人，有望於近期超越台積電的 157 萬人，寫下 ETF 存股全新里程碑。

觀察近五年台股上漲年度，上市 50 大權值股市值年增率均逾 2 成，顯示台灣龍頭企業的成長力十分可觀。且自 2015 年以來十個年度，臺灣 50 指數已有 6 個年度領先大盤，資金聚焦重點權值股趨勢較 2003 年至 2013 年更為顯著。

另一個相似市場日本也值得關注，高市早苗有望成為首位日本女首相，其政策強調政府在戰略產業中的主導地位，因此將實質引導日股受惠於政策帶動，在日本政府持續強化 AI 產業重點下，日經 225 表現同步不俗，除了股市不斷突破新高，政策利多也將持續支持長線成長。