4檔美股市值型ETF比拚 「美版0050」統一009811績效、人氣雙冠王
鉅亨網記者陳于晴 台北
輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳「開金口」喊話 AI 運算需求強勁，激勵美股再創新高，尤其輝達、甲骨文、AMD 成為 OpenAI 的金主爸爸後，形成「AI 永動機」，並可望帶動 AI 發展擴散，長線爆發力依舊可期，而美股是 AI 高速成長的核心戰略市場，投資美股市值型 ETF，可望成為掌握財富加速的推進器。
目前市面上有四檔美股市值型 ETF，包括：統一美國 50(009811-TW)、元大 S&P500(00646-TW)、永豐美國 500 大 (00858-TW)、台新標普 500(009806-TW)。其中，被稱為「美股版 0050」的 009811，成為績效、人氣雙冠王。
從績效來看，統一 009811 股價漲勢最帶勁，近一月漲幅 5.16%，近二月更是唯一雙位數漲幅、達 10.34%，在四檔美股市值型 ETF 中都排名第一。009811 的績效亮眼，也帶動交投火熱，近一個月以來，統一 009811 日成交均量超過 7000 張為人氣王，其餘三檔成交 179~5600 張不等，相差懸殊。
投資專家表示，美國降息確立，環境帶動資金回流風險資產，隨著全球 AI 基礎建設、落地應用進入擴張期，大型企業正構建相互賦能的生態鏈，將成為全球科技價值鏈的核心驅動力。整體來看，推動美股市值創高的動能，集中於大型股，因此投資美股建議以市值型 ETF 為首選。
四檔美股市值型 ETF 比一比
|
代號
|
名稱
|
股價漲幅 (%)
|
近一月
日均量 (張)
|
近一月
|
近二月
|
009811
|
統一美國 50
|
5.16
|
10.34
|
7040
|
00858
|
永豐美國 500 大
|
5
|
8.39
|
1140
|
00646
|
元大 S&P500
|
4.62
|
8.58
|
5624
|
009806
|
台新標普 500
|
4.06
|
8.26
|
179
資料來源：CMoney，截至 2025/10/9。依近一月漲幅排序。
