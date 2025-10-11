search icon



4檔美股市值型ETF比拚 「美版0050」統一009811績效、人氣雙冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北


輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳「開金口」喊話 AI 運算需求強勁，激勵美股再創新高，尤其輝達、甲骨文、AMD 成為 OpenAI 的金主爸爸後，形成「AI 永動機」，並可望帶動 AI 發展擴散，長線爆發力依舊可期，而美股是 AI 高速成長的核心戰略市場，投資美股市值型 ETF，可望成為掌握財富加速的推進器。

cover image of news article
4檔美股市值型ETF比拚 「美版0050」統一009811績效、人氣雙冠王。(圖:shutterstock)

目前市面上有四檔美股市值型 ETF，包括：統一美國 50(009811-TW)、元大 S&P500(00646-TW)、永豐美國 500 大 (00858-TW)、台新標普 500(009806-TW)。其中，被稱為「美股版 0050」的 009811，成為績效、人氣雙冠王。


從績效來看，統一 009811 股價漲勢最帶勁，近一月漲幅 5.16%，近二月更是唯一雙位數漲幅、達 10.34%，在四檔美股市值型 ETF 中都排名第一。009811 的績效亮眼，也帶動交投火熱，近一個月以來，統一 009811 日成交均量超過 7000 張為人氣王，其餘三檔成交 179~5600 張不等，相差懸殊。

投資專家表示，美國降息確立，環境帶動資金回流風險資產，隨著全球 AI 基礎建設、落地應用進入擴張期，大型企業正構建相互賦能的生態鏈，將成為全球科技價值鏈的核心驅動力。整體來看，推動美股市值創高的動能，集中於大型股，因此投資美股建議以市值型 ETF 為首選。

四檔美股市值型 ETF 比一比

代號

名稱

股價漲幅 (%)

近一月

日均量 (張)

近一月

近二月

009811

統一美國 50

5.16

10.34

7040

00858

永豐美國 500 大

5

8.39

1140

00646

元大 S&P500

4.62

8.58

5624

009806

台新標普 500

4.06

8.26

179

資料來源：CMoney，截至 2025/10/9。依近一月漲幅排序。

