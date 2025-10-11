鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-11 10:10

輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳「開金口」喊話 AI 運算需求強勁，激勵美股再創新高，尤其輝達、甲骨文、AMD 成為 OpenAI 的金主爸爸後，形成「AI 永動機」，並可望帶動 AI 發展擴散，長線爆發力依舊可期，而美股是 AI 高速成長的核心戰略市場，投資美股市值型 ETF，可望成為掌握財富加速的推進器。

4檔美股市值型ETF比拚 「美版0050」統一009811績效、人氣雙冠王。(圖:shutterstock)

從績效來看，統一 009811 股價漲勢最帶勁，近一月漲幅 5.16%，近二月更是唯一雙位數漲幅、達 10.34%，在四檔美股市值型 ETF 中都排名第一。009811 的績效亮眼，也帶動交投火熱，近一個月以來，統一 009811 日成交均量超過 7000 張為人氣王，其餘三檔成交 179~5600 張不等，相差懸殊。

投資專家表示，美國降息確立，環境帶動資金回流風險資產，隨著全球 AI 基礎建設、落地應用進入擴張期，大型企業正構建相互賦能的生態鏈，將成為全球科技價值鏈的核心驅動力。整體來看，推動美股市值創高的動能，集中於大型股，因此投資美股建議以市值型 ETF 為首選。

四檔美股市值型 ETF 比一比

代號 名稱 股價漲幅 (%) 近一月 日均量 (張) 近一月 近二月 009811 統一美國 50 5.16 10.34 7040 00858 永豐美國 500 大 5 8.39 1140 00646 元大 S&P500 4.62 8.58 5624 009806 台新標普 500 4.06 8.26 179