海外主題ETF光輝10月 00909、00910狂漲逾1成寫新天價

鉅亨網記者陳于晴 台北


第三季全球股市強勢上漲，原先市場預期 10 月獲利賣壓可能湧現，但行情不走回頭路，其中，海外主題 ETF 更成為 10 月強攻要角，根據 CMoney 統計，10 月份至昨 (8) 日止，漲幅逾 10% 的海外主題 ETF 共有 2 檔，分別為國泰數位支付 (00909-TW)、第一金太空衛星 (00910-TW)，今 (9) 日仍受投資人青睞，分別上漲逾 3% 及 2%，再次創下掛牌以來新高價。

cover image of news article
海外主題ETF光輝10月 00909、00910狂漲逾1成寫新天價。(圖:shutterstock)

觀察 10 月份海外主題 ETF 漲幅前十強，表現最好的前兩名為數位支付、太空衛星主題，其餘擠上十強的標的包括：生技醫療、半導體、清潔能源及電動車等，前十強 10 月以來的漲幅也在 5% 以上。進一步觀察，可發現光輝 10 月以來，第一金太空衛星與群益那斯達克生技這兩檔主題 ETF 每天收盤都是上漲。


第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝說明，近期太空衛星 ETF 成份股好消息不斷，火箭衛星發射、商用化合作，及取得政府合約等，利多頻創也激勵不少個股股價創高，像是目前第一金太空衛星 ETF 成份股佔比最高達 6.15% 的星球實驗室 (Planet Labs)，各國政府與企業對於地球觀測資料需求強勁，影像資料應用亦可作為無人機監測任務使用等，商用化及政府端合約推升營收可見度大幅提升。

另外，占比達 4.78% 的第二大成份股黑天科技 (BlackSky Technology) 也發佈營運利多，包括取得美國國家地理局等大型國防及情報訂單，其中包括高頻影像與 AI 資料解析系統合約；佔比 4.25% 的第三大成份股 AST 太空移動 (AST Spacemobile) 則是宣布與美國威訊通訊 (Verizon) 達成商業合作計畫，從 2026 年起整合 AST 的低軌道衛星至手機服務，支援語音、數據及寬頻等，商業化應用落地是相關個股持續強勢上揚重要投資題材。

太空衛星產業具備中長期投資成長動能，曾萬勝指出，短期受惠指數被動資金流入，及產業併購及轉投資題材，帶來相關個股買盤；而中長期政策、國防、電信等三大支撐力，形成中長期股價推升動能。他也提醒，太空衛星個股短期波動較大，但股價又持續上揚，產業強勢行情中投資人不妨採取分批投資，適度提升風險控管策略進場佈局。

