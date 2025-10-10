鉅亨網編譯段智恆 2025-10-10 01:00

《路透》周四 (9 日) 報導，快時尚電商巨頭 Shein 近月在歐洲連環遭罰，涉及用戶隱私、假折扣與漂綠等爭議，罰款總額逾 1.9 億歐元。該公司高層在致投資人的信件中表示，已啟動內部治理改革，包括成立「商業誠信小組」(Business Integrity Group)，加強審計與合規措施，以回應監管機構日益嚴格的審視。

Shein接連遭歐洲重罰逾1.9億歐元 急推改革計畫止血

歐洲罰單連環爆 發展受阻

Shein 近三個月接連遭遇巨額罰款，其中法國因網站 Cookie 未經同意收集消費者數據，對其處以 1.5 億歐元罰款；與此同時，法國反壟斷機構因「誤導性折扣」再加罰 4,000 萬歐元；義大利監管單位則因漂綠行為裁罰 100 萬歐元。Shein 已對法國的隱私罰款提出異議。

此外，歐盟消費者保護機構正進行調查，若證實 Shein 平台商品未符合安全標準，公司恐再面臨罰單。經濟合作暨發展組織 (OECD) 旗下法國機構上月公布調查報告，直指 Shein 在盡職調查、勞動權益、環境標準與資訊透明度等多方面不符合負責任企業準則，並批評其財務與治理結構「資訊稀缺」，妨礙外界有效監督。

強化治理 組織與人事調整

Shein 執行主席唐偉 (Donald Tang) 在 8 月 25 日發出的投資人信件中承認公司正面臨「高度挑戰」，包括美國關稅與歐洲監管壓力。他指出，公司已擴大內部審計職能，並在美國、加拿大、巴西與墨西哥試行加強版內控系統。

Shein 近期還在洛杉磯招募兩名治理與合規政策分析師，以及一名內部審計經理。內部改革聚焦於版權侵權、產品安全等法律風險領域。熟悉內情人士透露，隨著全球業務擴張，該公司高層不得不分配更多資源來因應合規問題。

Shein 回應稱，不評論投資人信件內容，但重申公司已將合規與企業治理視為核心工作。

成長放緩 轉向歐洲尋找支撐

Shein 成立於中國，目前總部設於新加坡，並已向香港交易所提交上市申請，先前赴紐約與倫敦掛牌的計畫均未果。隨著美國對跨境小額免稅訂單取消優惠，Shein 在最大市場美國的銷售受到衝擊，不得不調高售價以抵消成本。

Coresight Research 估計，Shein 今年美國營收將成長 20.1% 至 172 億美元，低於 2024 年 50% 的成長率。相較之下，歐洲 (含英國) 營收預計今年將首度超越美國，達 179 億美元，年增率 30.7%。