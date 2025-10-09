營收速報 - 高技(5439)9月營收11.03億元年增率高達208.72％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為68.73億元，累計年增率130.37%。
最新價為312.5元，近5日股價下跌-0.64%，相關電子零組件類指數上漲2.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1652 張
- 外資買賣超：-1109 張
- 投信買賣超：-547 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|11.03億
|209%
|5%
|25/8
|10.53億
|200%
|5%
|25/7
|10.05億
|188%
|11%
|25/6
|9.03億
|169%
|43%
|25/5
|6.32億
|90%
|-16%
|25/4
|7.53億
|126%
|32%
高技(5439-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子產品之製造及買賣(印刷電路板、個人電腦、電腦週邊設備)。前項有關產品之進出口貿易。代理前項有關國內外廠商產品投標報價及經銷業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
