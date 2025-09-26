日月光攜手學研十年衝刺自動化 今年自動化工廠比例估達66%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-26 15:12

‌



左起國立中山大學校長李志鵬、日月光副總經理李政傑、成功大學名譽講座教授林光隆。(業者提供)

日月光此次活動現場特別邀請中山大學校長李志鵬、產學長許聖彥、成功大學名譽講座教授林光隆、高雄大學教授施明昌與日月光半導體副總李政傑、副總李叔霞、助理副總經理陳俊銘共襄盛舉。

‌



日月光今日除了發表第十屆的成果，同時也回顧日月光十年來在自動化技術研究領域的豐碩成果，展示了在智慧製造、永續發展、資訊安全及先進封裝等領域的創新成就，更強調日月光在提升生產效率、精進製程品質和人才培育方面的努力。

活動除了發表今年合作的 11 項專案成果外，亦頒發貢獻卓越獎，以肯定並感謝學校與教授們投入研究領域，這些努力加速推動日月光持續邁向數位轉型與智能化生產的重要里程碑。

自 2015 年起，日月光便積極推動智慧工廠建設，結合自動化技術、異質性機器設備整合以及微系統封裝三大策略，成功實現數位轉型。自 2011 年成立自動化委員會以來，多達 700 位自動化工程師的培育和 68 個產學技研專案的完成，為企業贏得了世界經濟論壇的青睞，並獲選為「燈塔工廠」，樹立了智慧製造的典範。

日月光高雄廠副總經理李政傑表示，技研合作迄今邁入十年，非常感謝中山大學、成功大學的支持與參與，尤其成功大學教授鄭芳田、中山大學教授張雲南與教授黃三益，從一開始便加入研究合作，日月光得以深化並整合先進自動化技術，提升生產效率與市場競爭力，成為數位轉型的重要推手。

目前，日月光已經有 60% 工廠轉為自動化工廠，預計今年能達到 66%。也特別感謝高雄大學施明昌教授，十年來培育自動化人才近 600 多人。

中山大學李志鵬校長表示十年來長期合作已成彼此默契，希望未來能跟日月光有更深的合作。成功大學名譽講座教授林光隆表示，十年來的合作可貴，對於 AI 領域的發展公司也是十分的有遠見。

今年日月光持續拓展與學術界的合作，聯手中山大學、成功大學、清華大學、臺灣科技大學及高雄科技大學的多位教授，共同啟動了 11 個前瞻性專案。這些專案集中於智慧製造、永續發展和資訊安全等領域。

在這次發表會上，團隊展示了多模態數據分析的應用，通過整合文本、影像與語音數據，快速捕捉輿情動態並解析背後的脈絡。利用語音與圖像生成技術，複雜的數據得以轉化為直觀的信息，幫助管理層迅速掌握全局，做出精準的決策。這種新技術的運用，使管理層能夠在瞬息萬變的市場中保持敏捷反應。

面對高度聯網化的智慧工廠環境，日月光的專案團隊致力於針對產線設備實施持續監控和異常偵測機制，結合大數據和人工智慧技術，提升威脅預警的精準度，以確保產線的穩定運作。這一切措施無疑展示了日月光對全球半導體供應鏈安全的堅定承諾。

為了實現 2050 年淨零排放的目標，日月光將綠色發展的議題納入了運營考量，並且運用自動化技術建立封裝產品的碳足跡模型。這一舉措不僅自動計算每一元件的碳排放，還能協助客戶制定符合全球碳關稅政策的市場策略，進一步推進低碳製程的導入。

專案團隊還運用 AI 強化學習技術，建立智能派令系統，讓自動搬運車能夠在多站點之間自主決策，動態優化生產效率。此外，也建立了針對員工瀏覽行為的風險管控流程，成功阻擋高風險網站，有效降低資料外洩及駭客入侵的風險。

在智慧安防方面，團隊透過標示演算法和模擬技術，精準分析場域環境，設計出最佳的硬體布建方案，進一步降低了成本並消除了盲區。在程式碼品質控管上，利用大型語言模型與 Python 工具自動檢查程式碼的規範，大幅提升了開發效率和交付品質。

此外，專案也結合數位雙生技術以監控 AMR 電池狀況，動態調整充電策略，從而延長電池壽命並提升能源效率。高雄廠與學界共同推出的「Security AI 知識管理系統」，結合生成式 AI 和企業知識庫，讓員工能夠通過自然語言快速獲得準確的答案，顯著提高工作效率和資料安全性。