亞泥9月營收月增12.8% 兩岸市場發貨穩定

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-09 21:26

亞泥 (1102-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收 63.8 億元，月增 12.8%、年減 1.7%，第三季營收 178.88 億元，季減 4.1%、年減 10.3%；累計前 9 月營收 531.49 億元，年減 4.1%。

亞泥董事長徐旭東。(鉅亨網資料照)

亞泥說明，9 月營收成長，台灣市場主要動能來自水泥銷量回升，而子公司亞東預拌發貨穩定，也進一步帶動整體營收增長，大陸市場也呈顯銷量逐步回穩情況，在在面臨多項挑戰下，整體表現仍優於市場預期。

亞泥強調，在全球政經局勢不確定的影響下，公司將持續深化本業發展，推動綠色低碳轉型，強化成本控管，並以多角化策略分散風險，優化獲利結構，成為市場穩健成長與永續經營的標竿企業。

而花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前因溢流導致洪災，亞泥作為深耕花蓮在地多年的企業，在災情發生的第一時間便全力投入，調派多部大型機具與專業人力進駐災區，協助清理道路障礙、搬運泥砂，逐步排除交通阻塞情形。

亞泥子公司亞東預拌也於災後迅速響應，與亞泥肩投入復原工作，且為鼓勵員工投入災區服務，對於自發性前往的員工，亞泥提供全薪志工假，以實際行動支持同仁參與社區關懷。