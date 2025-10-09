search icon



營收速報 - 淳安(6283)9月營收2.36億元年增率高達85.03％

鉅亨網新聞中心


淳安(6283-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣2.36億元，年增率85.03%，月增率107.07%。

今年1-9月累計營收為14.20億元，累計年增率35.05%。

最新價為24.9元，近5日股價上漲0.2%，相關其他電子上漲2.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+148 張
  • 外資買賣超：+150 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 2.36億 85% 107%
25/8 1.14億 4% -53%
25/7 2.42億 104% 86%
25/6 1.30億 15% 22%
25/5 1.07億 -11% -16%
25/4 1.27億 -3% -17%

淳安(6283-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為車用鏡頭研發製造、先進駕駛輔助系統整合開發。汽車輕量化工程模、檢、治具研發製造，智能產線規劃。各式薄膜線路與按鍵之製造.加工.代理國內外廠商產品經銷服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

相關行情

台股首頁我要存股
淳安24.9+1.22%
美元/台幣30.545+0.03%

