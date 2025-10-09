營收速報 - 淳安(6283)9月營收2.36億元年增率高達85.03％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為14.20億元，累計年增率35.05%。
最新價為24.9元，近5日股價上漲0.2%，相關其他電子上漲2.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+148 張
- 外資買賣超：+150 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|2.36億
|85%
|107%
|25/8
|1.14億
|4%
|-53%
|25/7
|2.42億
|104%
|86%
|25/6
|1.30億
|15%
|22%
|25/5
|1.07億
|-11%
|-16%
|25/4
|1.27億
|-3%
|-17%
淳安(6283-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為車用鏡頭研發製造、先進駕駛輔助系統整合開發。汽車輕量化工程模、檢、治具研發製造，智能產線規劃。各式薄膜線路與按鍵之製造.加工.代理國內外廠商產品經銷服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
