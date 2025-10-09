投信投顧公會尤昭文：從日、星經驗啟發台灣 專家齊聚剖析資產管理新機遇

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-09 20:54

「2025 世界投資者週聯合論壇」登場，投信投顧公會響應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心的願景，以「數位創新 X 專業協作：打造資產管理信任新架構」為核心主題，邀請國內外專家學者分享經驗，期望透過專家深入剖析，協助國內資產管理業者掌握產業未來發展趨勢，今天吸引超過 300 位來自投信投顧業同仁參與。

投信投顧公會舉辦2025年國際資產管理論壇II。（圖／公會提供）

今天論壇在投信投顧公會尤昭文理事長的致詞中拉開序幕，他表示，本次論壇把視野投向全球，邀請國際業者談資產管理產業如何募集資金參與實質資產 (Real Assets) 投資的議題，也深入探討日本退休金的第三支柱發展(NISA)，不僅有助於國內投資人與業者掌握全球資產管理的最新動態，更能深化專業知識，相信透過持續的交流與合作，台灣資產管理產業一定能更緊密地與國際接軌，並在專業、創新與信任的基礎上，開創嶄新的發展局面。

新加坡交易所 (SGX) 亞太區及台灣區主管卓曉凡於專題中分享，新交所約有近三成的上市公司市值來自海外，提供多元化的產品線，涵蓋亞太地區的股票、債券、衍生性金融商品，以及房地產投資信託 (REITs) 等，且為進一步提升市場競爭力，新加坡金融管理局推出多項支持政策，其中包括規模達新幣 50 億元的「證券市場發展計畫」(EQDP)，透過稅務優惠等措施，以有效增強市場流動性與投資吸引力，同時新交所亦持續拓展產品線並加強國際合作，協助投資人掌握亞洲成長機會，進一步強化資產配置的韌性與多元性。

野村資產管理主管 Rika Demizu 在演講中指出，日本的 NISA(日本個人儲蓄帳戶) 是 2014 年推出專為個人投資者設立的免稅投資計劃，目的是為促進長期資產累積，2024 年 1 月日本政府推出新版 NISA，大幅增加投資額度與免稅期限，免稅投資額度分為兩種：一為「定期定額投資」每年 120 萬日圓，二為「成長型投資」每年 240 萬日圓，合計每年最高可投資 360 萬日圓。終身免稅持有上限為 1800 萬日圓 (其中最高 1200 萬日圓可計入成長額度)，投資收益與股息均享免稅待遇。此舉使 NISA 使用率持續攀升，目前帳戶數逾 2600 萬戶，累計金額達 59.2 兆日圓，超越政府設定的目標。

博觀資本的創辦人暨董事總經理 Raj Thammineni 分享台灣基礎建設私募股權基金的機會、障礙、挑戰。他指出，全球機構法人在另類投資的配置日趨增加，其中很重要的一個投資領域在基礎建設，有長期負債責任的壽險公司和退休金更是基礎建設主要的潛在投資者。

Raj Thammineni 指出，近期政府啟動兆元投資國家發展方案，特別希望鼓勵郵儲、退休金、壽險將部分資金投資台灣，這也是台灣資產管理業的契機。基金經理人可以發揮專業，從投資前的案件開發、評估至投資後的管理，與機構投資人分工合作，為被投資標的創造價值。基礎建設基金以私人資本建構國家發展的永續基礎建設，可謂「深綠」投資，機構法人也可獲得穩定的報酬，創造多方共贏的環境。

DWS 產品部主管沈鎧圻則在演講中剖析了全球 REITs 市場的結構性轉變、關鍵驅動因素及投資策略應用，並歸納出三大重點，一、全球 REITs 板塊的演變，全球 REITs 的投資格局在過去十年間歷經重大變化。從板塊角度看，數據中心、工業物流和特殊型地產等非核心或利基型板塊增長迅猛。從區域角度看，新加坡 REITs 市場表現尤爲突出，其快速成長預期將持續受惠於政府的政策支持。