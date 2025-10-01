大立光10/9法說會釋出展望 市場關注新應用及稼動率走勢

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-01 17:06

光學元件股股王大立光 (3008-TW) 敲定於 10 月 9 日召開線上第三季法人說明會，足足較台積電 (2330-TW) 早了一星期，除公布 2025 年第三季最新獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出營運展望，法人關注包括新廠一再加入後的產能利用率能狀況以及毛利率能否持穩、同時終端客戶 AI 辨識及機器視覺應用等相關布局進展。

大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，在目前全球經濟不確定性極高之下，市場人士關注大立光主要客戶對今年推出新機上市後的後續訂單走勢，同時美商重要客戶是否新款包括折疊手機應用及新鏡頭開發及 AI 進入手機應用，大立光生產的高階鏡頭及潛望式手機鏡頭是否因此提高滲透率。

大立光今天收盤價報 2355 元，較昨日上漲 5 元或 0.21%，成交量則萎縮爲 242 張，市場成交值 5.71 億元。

大立光將在 10 月 5 日公布 2025 年 9 月的營收數字，由於第三季原即爲市場旺季，市場估大立光 9 月營收將進入歷史高檔區 ，烘托出 2025 年第三季的相對旺盛業績走勢

大立光爲蘋果手機鏡頭主要供應商，其來自蘋果公司的訂單及營收也爲台系蘋果零組件廠的領先指標，今年蘋果 iPhone 17 新機系列已經 推出上市，大立光的召開法說會釋出展望，也將爲台系蘋果相關零組件廠 2025 年進入旺季之後營運的重要指標。

證券分析師張陳浩強調，以大立光今天收盤價 2355 元來看，大立光的股價表現是 4 月以來美國川普總統宣布對等關稅後至今，台股個股反彈排名的末段班，市場目前關注的在於個股與 AI 及機器人等重點議題的關連度，市場除關注大立光在在蘋果鏡頭手機鏡頭的的供應占比的升降，及蘋果手機可能面臨全球手機市場市占下滑的可能因應之道。

台積電董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳都強調機器人的發展的前景，市場關注 AI 議題，張陳浩指出，市場也寄望大立光在法說會上提出最新的相關進展的訊息。

同時，大立光在台中又有新廠即將加入營運，張陳浩指出，市場也關注大立光新產能能加入後，整體產能利用率的變化方向。