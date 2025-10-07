鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-07 09:37

帛琉於 5 日舉行世界首場「水下即時對話」，由帛琉總統惠恕仁親自在海底發表演說，透過光的傳輸技術，向全世界分享對創新與未來生活的願景。背後由宏碁集團創辦人施振榮居間促成，並由宏碁 (2353-TW) 旗下倚天酷碁 (2432-TW) 整合台灣隊，推出光傳輸通訊潛水面罩。

宏碁旗下倚天酷碁整合台灣隊 推出水下對話光通訊面罩。(圖：智榮基金會提供)

這場名為「Palau Speaks to the World – From the Bottom of the Sea, With Light」的活動中，坐在帛琉總統身旁的「談話夥伴」，是「美人魚」與「巨蛤」，象徵人類與海洋萬物共生共榮的未來，也要喚醒世人對海洋生態的珍惜與責任。帛琉總統指出，海洋是生命的搖籃，而光，是人類與大海重新對話的語言。

海底演說的關鍵技術來自 LiFi（Light Fidelity）光傳輸通訊技術。該技術可讓聲音與資料透過光波傳遞，而非傳統電波。由於無線電波在水中無法傳輸，LiFi 提供了人類首次在水下清晰通話的可能。

這項技術是由巴黎薩克雷大學蘇亞特 ‧ 托普蘇教授（Prof. Dr. Suat Topsu）研發，資料傳輸速度可達 250 Mbps，未來提升至 252 Gbps，光波傳輸安全、防駭客、低延遲。

搭配由《藍色經濟》倡議者 Gunter Pauli 團隊與及來自台灣團隊—由宏碁旗下倚天酷碁整合工研院資通所、東海海洋有限公司及海洋委員會海洋科專支持下所研發的專業全罩式水下 LiFi 面罩，帛琉總統佩戴此設備，在海底以光通訊進行全球連線，使人類能在海底自然對話。