營收速報 - 精英(2331)9月營收19.20億元年增率高達31.57％
今年1-9月累計營收為145.61億元，累計年增率10.42%。
最新價為20.3元，近5日股價下跌-4.46%，相關電腦週邊上漲3.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-229 張
- 外資買賣超：-266 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+37 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|19.20億
|32%
|0%
|25/8
|19.16億
|23%
|7%
|25/7
|17.96億
|4%
|-0%
|25/6
|18.03億
|-3%
|-3%
|25/5
|18.68億
|7%
|10%
|25/4
|17.03億
|22%
|23%
精英(2331-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板、桌上型電腦等之生產及銷售。電腦週邊產品、筆記型電腦之開發製造及銷售等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
