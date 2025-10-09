search icon



營收速報 - 精英(2331)9月營收19.20億元年增率高達31.57％

鉅亨網新聞中心


精英(2331-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣19.20億元，年增率31.57%，月增率0.24%。

今年1-9月累計營收為145.61億元，累計年增率10.42%。

最新價為20.3元，近5日股價下跌-4.46%，相關電腦週邊上漲3.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-229 張
  • 外資買賣超：-266 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+37 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 19.20億 32% 0%
25/8 19.16億 23% 7%
25/7 17.96億 4% -0%
25/6 18.03億 -3% -3%
25/5 18.68億 7% 10%
25/4 17.03億 22% 23%

精英(2331-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板、桌上型電腦等之生產及銷售。電腦週邊產品、筆記型電腦之開發製造及銷售等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收精英

