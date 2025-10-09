search icon



營收速報 - 凱碩(8059)9月營收7.87億元年增率高達2270.87％

鉅亨網新聞中心


凱碩(8059-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣7.87億元，年增率2270.87%，月增率-35.94%。

今年1-9月累計營收為45.18億元，累計年增率1749.22%。

最新價為28.75元，近5日股價上漲5.63%，相關通信網路類指數上漲1.21%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5 張
  • 外資買賣超：-5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 7.87億 2271% -36%
25/8 12.28億 21283% 63%
25/7 7.55億 1543% 37%
25/6 5.52億 1521% -28%
25/5 7.64億 1663% 203%
25/4 2.52億 1035% 545%

凱碩(8059-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為寬頻纜線終端用戶設備 (Broadband Cable CPE)開發、製造與銷售．。網格無線路由系統 (Mesh Wi-Fi System)開發、製造與銷售．。ONT等產品開發、製造與銷售．。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收營收速報9月營收凱碩

