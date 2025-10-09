search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 寬魚國際(6101)9月營收1.11億元年增率高達8125.56％

鉅亨網新聞中心


寬魚國際(6101-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1.11億元，年增率8125.56%，月增率-24.02%。

今年1-9月累計營收為8.85億元，累計年增率83.7%。

最新價為37元，近5日股價上漲1.09%，相關文化創意產業指數下跌-1.18%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2 張
  • 外資買賣超：-2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1.11億 8126% -24%
25/8 1.46億 764% 10%
25/7 1.32億 1664% -34%
25/6 2.01億 129% 201%
25/5 6,685萬 17% -50%
25/4 1.34億 6% 72%

寬魚國際(6101-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為從事影視節目之製作、發行及投資等文創產業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收寬魚國際

相關行情

台股首頁我要存股
寬魚國際37-0.54%
美元/台幣30.545+0.03%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty