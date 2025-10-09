營收速報 - 寬魚國際(6101)9月營收1.11億元年增率高達8125.56％
鉅亨網新聞中心
寬魚國際(6101-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1.11億元，年增率8125.56%，月增率-24.02%。
今年1-9月累計營收為8.85億元，累計年增率83.7%。
最新價為37元，近5日股價上漲1.09%，相關文化創意產業指數下跌-1.18%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2 張
- 外資買賣超：-2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1.11億
|8126%
|-24%
|25/8
|1.46億
|764%
|10%
|25/7
|1.32億
|1664%
|-34%
|25/6
|2.01億
|129%
|201%
|25/5
|6,685萬
|17%
|-50%
|25/4
|1.34億
|6%
|72%
寬魚國際(6101-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為從事影視節目之製作、發行及投資等文創產業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
