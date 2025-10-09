search icon



鉅亨速報

營收速報 - ABC-KY(6598)9月營收4,447萬元年增率高達139.58％

鉅亨網新聞中心


ABC-KY(6598-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣4,447萬元，年增率139.58%，月增率19.67%。

今年1-9月累計營收為3.59億元，累計年增率38.99%。

最新價為23.1元，近5日股價下跌-2.58%，相關生技醫療下跌-4.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+9 張
  • 外資買賣超：+9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 4,447萬 140% 20%
25/8 3,716萬 125% -11%
25/7 4,152萬 4% -14%
25/6 4,844萬 32% 89%
25/5 2,567萬 -17% -40%
25/4 4,299萬 26% 12%

ABC-KY(6598-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為自動化多元檢測儀器及試劑之研發、銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收ABC-KY

