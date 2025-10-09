營收速報 - ABC-KY(6598)9月營收4,447萬元年增率高達139.58％
ABC-KY(6598-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣4,447萬元，年增率139.58%，月增率19.67%。
今年1-9月累計營收為3.59億元，累計年增率38.99%。
最新價為23.1元，近5日股價下跌-2.58%，相關生技醫療下跌-4.86%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9 張
- 外資買賣超：+9 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|4,447萬
|140%
|20%
|25/8
|3,716萬
|125%
|-11%
|25/7
|4,152萬
|4%
|-14%
|25/6
|4,844萬
|32%
|89%
|25/5
|2,567萬
|-17%
|-40%
|25/4
|4,299萬
|26%
|12%
ABC-KY(6598-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為自動化多元檢測儀器及試劑之研發、銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
