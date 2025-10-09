營收速報 - 益得(6461)9月營收610萬元年增率高達22496.3％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為1.03億元，累計年增率258.75%。
最新價為17.75元，近5日股價下跌0%，相關生技醫療股價指數下跌-2.48%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5 張
- 外資買賣超：+5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|610萬
|22496%
|1198%
|25/8
|47萬
|-91%
|-34%
|25/7
|71萬
|-78%
|-99%
|25/6
|7,047萬
|8431%
|424%
|25/5
|1,344萬
|680%
|247%
|25/4
|387萬
|45%
|1079%
益得(6461-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品研發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
