鉅亨速報

營收速報 - 益得(6461)9月營收610萬元年增率高達22496.3％

鉅亨網新聞中心


益得(6461-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣610萬元，年增率22496.3%，月增率1198.09%。

今年1-9月累計營收為1.03億元，累計年增率258.75%。

最新價為17.75元，近5日股價下跌0%，相關生技醫療股價指數下跌-2.48%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5 張
  • 外資買賣超：+5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 610萬 22496% 1198%
25/8 47萬 -91% -34%
25/7 71萬 -78% -99%
25/6 7,047萬 8431% 424%
25/5 1,344萬 680% 247%
25/4 387萬 45% 1079%

益得(6461-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品研發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

益得17.75-0.56%
美元/台幣30.545+0.03%

