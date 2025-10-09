營收速報 - 立軒(6222)9月營收19萬元年增率高達174.29％
今年1-9月累計營收為257萬元，累計年增率12.72%。
最新價為20.75元，近5日股價上漲2.5%，相關光電類指數上漲1.44%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2 張
- 外資買賣超：-2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|19萬
|174%
|-17%
|25/8
|23萬
|22%
|23%
|25/7
|19萬
|-38%
|26%
|25/6
|15萬
|-38%
|-71%
|25/5
|51萬
|59%
|120%
|25/4
|23萬
|19%
|-66%
立軒(6222-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LED照明設備、小家電類銷售等商貿業務。代理國內外廠商產品之報價投標業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
