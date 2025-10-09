search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 立軒(6222)9月營收19萬元年增率高達174.29％

鉅亨網新聞中心


立軒(6222-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣19萬元，年增率174.29%，月增率-17.24%。

今年1-9月累計營收為257萬元，累計年增率12.72%。

最新價為20.75元，近5日股價上漲2.5%，相關光電類指數上漲1.44%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2 張
  • 外資買賣超：-2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 19萬 174% -17%
25/8 23萬 22% 23%
25/7 19萬 -38% 26%
25/6 15萬 -38% -71%
25/5 51萬 59% 120%
25/4 23萬 19% -66%

立軒(6222-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LED照明設備、小家電類銷售等商貿業務。代理國內外廠商產品之報價投標業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收立軒

相關行情

台股首頁我要存股
立軒20.75+1.22%
美元/台幣30.545+0.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

中弱短強
立軒

47.62%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty