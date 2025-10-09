台達電快閃千金股 9月營收暴衝570億元 月、季同寫新高
鉅亨網記者彭昱文 台北
台達電 (2308-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收 570.6 億元，單月首度破 500 億元、創歷史新高，月增 19.2%、年增 28.1%；第三季營收 1503.17 億元，同為單季新高，季增 21.1%、年增 34%。
累計台達電前三季營收 3932.72 億元，年增 28.1%，也是同期最佳；營收好表現也提前反應在股價走勢上，台達電今日盤中登上千元大關，最高來到 1005 元，改寫新天價，收盤則上漲 18 元或 1.83%，收 999 元，排名晉身至台股第 25 名高價股。
台達電營收衝高，動能還是來自於 AI 伺服器電源及液冷散熱需求，以單月四大業務範疇營收比重結構來看，電源及零組件占 47%、基礎設施 40%、自動化 8%、交通 5%。
台達電也因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨日公告自結 8 月稅後純益 58.54 億元、年增 49%，每股純益 2.25 元，9 月在營收跳增下，獲利可望更強，第三季獲利估將隨營收創下單季新高。
