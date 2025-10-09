鉅亨網編輯林羿君 2025-10-09 18:00

‌



這次換誰點石成金？OpenAI奧特曼預告將有更多大型交易。(圖:shutterstock)

據 TechCrunch 報導，奧特曼日接受 a16z 旗下《The a16z Podcast》的訪談，主持人表示他對 OpenAI 最近這些交易結構的優化印象深刻。鑑於 a16z 本身就是 OpenAI 的投資方，這種讚譽或許並不令人意外，卻凸顯了 OpenAI 已找到一種方式，能夠反覆以他人的資本獲取價值數十億美元的硬體資源。

‌



當被問及近期一系列重磅合作時，奧爾特曼明確表示：「未來幾個月，你們可以期待我們帶來更多動作。」

奧特曼指出，他對 OpenAI 未來模式及其他即將推出的產品充滿信心，相信其能力將遠超當前水準，從而引發更強勁的需求。「我們認為，現在是時候進行非常激進的基礎設施投資了。」

問題在於，儘管據外媒報導，OpenAI 收入正快速成長，2025 年上半年營收已達 45 億美元，但距離兆元級別仍有巨大差距。

但奧特曼顯然堅信，所有這些巨額投資終將獲得回報，「我從未像今天這樣，對我們面前的研究路線圖以及未來模型所帶來的經濟價值如此有信心。」他也坦言，OpenAI 無法獨自完成如此宏大的願景。