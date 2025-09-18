〈航太國防展〉耀登大秀無人機衛星通訊 預估最快明年Q2建置測試場域

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-18 11:32

射頻天線與通訊模組廠耀登 (3138-TW) 今 (18) 日於台北國際航太暨國防工業展展示無人載具衛星通訊解決方案，公司透露正規劃建置測試場域，預估明年第二季或第三季可望完成。耀登同時展出 QuadSAT 無人機搭配低軌衛星訊號模擬系統，用於產品驗證階段測試。

耀登國防展秀無人機衛星通訊 預估最快明年Q2建置測試場域。(鉅亨網記者吳承諦攝)

耀登本次主要展出兩大部分，包括 QuadSAT 無人機展示、16*16 及 32*32 陣列天線耀登表示，QuadSAT 無人機可模擬低軌衛星訊號，與公司現有衛星平板天線及地面設備形成完整解決方案，在低軌衛星未被 Starlink、OneWeb 等衛星廠商認證前，可利用此系統進行產品驗證，包括空中傳輸測試及天線校準等功能。

測試場域建置成為耀登發展重點，耀登表示正與政府協商相關法規建置，期望建立屬於台灣的衛星通訊測試體系。除了測試用途外，電信業者也可能利用此平台進行 4G、5G 及低軌通訊的整合測試與分析。