〈焦點股〉耀登挾低軌衛星及無人機雙題材 早盤漲逾半根停板

鉅亨網記者吳承諦 台北


射頻模組廠耀登 (3138-TW) 在相位陣列天線產品競爭力強勁，先前便打入系統大廠供應鏈，而隨著 SpaceX、亞馬遜加速部署低軌衛星，前景獲市場看好，激勵今 (22) 日早盤股價走揚，最高攻上 98.3 元，漲逾半根停板，成交量較前一日放大。

cover image of news article
〈焦點股〉耀登低軌衛星及無人機題材受矚目 早盤漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

耀登預估今年第一季為營運低點，後續將逐季改善，全年表現可望超越去年水準。衛星相關業務與海外客戶合作進展順利，下半年將開始挹注營收。


耀登日前在航太國防展展示衛星通訊解決方案，計劃建置專屬測試場域，最快明年第二季完工。公司開發的 QuadSAT 無人機系統可模擬低軌衛星訊號，提供產品驗證測試服務。

技術布局上，耀登為台灣少數具備高階天線量產能力的廠商，持續開發衛星移動通訊模組，鎖定車載及船舶應用市場。

產能方面，耀登在越南新設生產基地，形成台灣、波蘭、越南三地製造據點。董事長張玉斌強調，通訊韌性已成企業競爭關鍵要素。

市場研究顯示，低軌衛星產業規模目前約 250 億美元，2035 年可望成長至 1080 億美元。SpaceX、亞馬遜等業者加速部署帶動相關零組件需求激增，台廠有望受惠。

 

耀登網通無人機

耀登98.5+6.26%

#上升三法

中強短弱
耀登

68.18%

勝率

