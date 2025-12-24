search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

美國發布H-1B簽證新規 以高薪申請人優先

鉅亨網編譯鍾詠翔

美國國土安全部周二（23 日）發布新規，正式以「加權選擇」機制取代 H-1B 簽證原有的隨機抽簽制度，優先向高薪崗位申請人發放簽證。

cover image of news article
美國發布H-1B簽證新規，以高薪申請人優先。（圖：Shutterstock）

該規則將於 2026 年 2 月 27 日生效，在 2026 年春季 H-1B 簽證申請季開始前實施。


新規是川普政府重塑 H-1B 項目的重要組成部分，核心目標是限制簽證流向低薪崗位，並將資源集中於被認為「經濟價值更高」的高技能、高收入外籍勞動力，尤其影響高度依賴 H-1B 簽證的科技行業。

除了加權選擇規則，白宮此前還發布公告，對從美國境外直接雇用的 H-1B 員工新增 10 萬美元費用，目前該措施正面臨多起法律挑戰。
 


文章標籤

美國簽證H-1B

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數48442.410.16%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty