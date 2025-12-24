美國發布H-1B簽證新規 以高薪申請人優先
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國國土安全部周二（23 日）發布新規，正式以「加權選擇」機制取代 H-1B 簽證原有的隨機抽簽制度，優先向高薪崗位申請人發放簽證。
該規則將於 2026 年 2 月 27 日生效，在 2026 年春季 H-1B 簽證申請季開始前實施。
新規是川普政府重塑 H-1B 項目的重要組成部分，核心目標是限制簽證流向低薪崗位，並將資源集中於被認為「經濟價值更高」的高技能、高收入外籍勞動力，尤其影響高度依賴 H-1B 簽證的科技行業。
除了加權選擇規則，白宮此前還發布公告，對從美國境外直接雇用的 H-1B 員工新增 10 萬美元費用，目前該措施正面臨多起法律挑戰。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Google與蘋果警示員工！離境返美可能延遲長達一年、謹慎非必要出國旅行
- 簽證審查延宕數月 川普新規下傳 Google 建議員工暫勿出境美國
- 美國多州提告川普！10萬美元H-1B簽證費用遭控「違法」
- 川普「金卡」正式上線 100萬美元換美國永久居留權
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇