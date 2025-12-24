美國發布H-1B簽證新規 以高薪申請人優先

美國國土安全部周二（23 日）發布新規，正式以「加權選擇」機制取代 H-1B 簽證原有的隨機抽簽制度，優先向高薪崗位申請人發放簽證。

新規是川普政府重塑 H-1B 項目的重要組成部分，核心目標是限制簽證流向低薪崗位，並將資源集中於被認為「經濟價值更高」的高技能、高收入外籍勞動力，尤其影響高度依賴 H-1B 簽證的科技行業。