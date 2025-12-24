鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-24 14:00

聯邦地區法官周二 (23 日) 駁回了美國最大的商業遊說團體「美國商會」(U.S. Chamber of Commerce)，針對川普總統新增 H-1B 高技術外國工作簽證 10 萬美元費用的法律挑戰。華盛頓特區的聯邦地區法官 Beryl Howell 裁定，這項費用屬於總統廣泛的移民管制權力範圍。

聯邦法官駁回美國商會挑戰 裁定10萬美元H-1B簽證費屬總統權力(圖:shutterstock)

Howell 法官表示，法院的職責並非裁決此政治判斷的最終智慧。她指出，只要政策決定所規定的行動以及公告中闡明的行動符合法律規定，這一公告就必須得到維護。

‌



法官進一步表示，川普已充分解釋其觀點，即 H-1B 計畫正在取代美國勞工，並引用了公司在裁員數千名美國人之際，同時仍申請 H-1B 簽證的案例作為佐證。

美國商會先前爭論，這項新費用與聯邦移民法有所衝突，並將迫使企業、醫院和其他雇主削減職位與其對公眾提供的服務。

商會執行副總裁兼首席法律顧問 Daryl Joseffer 指出，許多中小型企業將無法負擔這項費用。此項新費用相較於過去通常介於 2,000 至 5,000 美元的 H-1B 簽證費用，是大幅的增加。商會對法院的判決表示失望，並正在考慮採取進一步的法律選項，以確保 H-1B 簽證計畫能夠按照國會的意圖運作。

H-1B 計畫允許美國雇主聘請專業領域的國外人才，特別是科技公司對此簽證依賴甚深。除了商會外，一群由民主黨領導的美國州政府以及一個由雇主、非營利組織和宗教團體組成的聯盟，也已提起訴訟挑戰這項費用。Howell 法官是民主黨籍前總統歐巴馬 (Barack Obama) 所任命的法官。

美國國土安全部 (DHS) 也於周二宣布，將取消長期以來的抽籤制度，並轉向優先考慮高技能、高薪外籍員工的新方法。