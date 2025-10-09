營收速報 - 全球傳動(4540)9月營收2.31億元年增率高達34.08％
今年1-9月累計營收為17.89億元，累計年增率7.47%。
最新價為41元，近5日股價下跌-0.61%，相關電機機械上漲3.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+471 張
- 外資買賣超：+576 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-105 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|2.31億
|34%
|6%
|25/8
|2.18億
|26%
|-4%
|25/7
|2.26億
|49%
|-11%
|25/6
|2.54億
|21%
|29%
|25/5
|1.98億
|1%
|4%
|25/4
|1.91億
|11%
|-4%
全球傳動(4540-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等產品之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
