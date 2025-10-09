search icon



鉅亨速報

營收速報 - 全球傳動(4540)9月營收2.31億元年增率高達34.08％

鉅亨網新聞中心


全球傳動(4540-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣2.31億元，年增率34.08%，月增率6.22%。

今年1-9月累計營收為17.89億元，累計年增率7.47%。

最新價為41元，近5日股價下跌-0.61%，相關電機機械上漲3.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+471 張
  • 外資買賣超：+576 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-105 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 2.31億 34% 6%
25/8 2.18億 26% -4%
25/7 2.26億 49% -11%
25/6 2.54億 21% 29%
25/5 1.98億 1% 4%
25/4 1.91億 11% -4%

全球傳動(4540-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等產品之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收全球傳動

