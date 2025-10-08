營收速報 - 建暐(8092)9月營收4,496萬元年增率高達155.37％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為2.81億元，累計年增率10.56%。
最新價為14.6元，近5日股價下跌-1.03%，相關其他電子類指數上漲3.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-20 張
- 外資買賣超：-20 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|4,496萬
|155%
|11%
|25/8
|4,034萬
|15%
|-32%
|25/7
|5,898萬
|8%
|105%
|25/6
|2,883萬
|75%
|-4%
|25/5
|3,016萬
|-19%
|-10%
|25/4
|3,361萬
|11%
|225%
建暐(8092-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工具機、治具磨床、數控立式磨床及儀器設計製造銷售。IC封裝模具兼精密零組件設計製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 精成科(6191)9月營收31.19億元年增率高達65.17％
- 營收速報 - 建國(5515)9月營收6.91億元年增率高達34.28％
- 營收速報 - 鈺創(5351)9月營收4.01億元年增率高達69.21％
- 營收速報 - 漢翔(2634)9月營收34.26億元年增率高達34.2％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇