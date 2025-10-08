search icon



營收速報 - 建暐(8092)9月營收4,496萬元年增率高達155.37％

鉅亨網新聞中心


建暐(8092-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣4,496萬元，年增率155.37%，月增率11.44%。

今年1-9月累計營收為2.81億元，累計年增率10.56%。

最新價為14.6元，近5日股價下跌-1.03%，相關其他電子類指數上漲3.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-20 張
  • 外資買賣超：-20 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 4,496萬 155% 11%
25/8 4,034萬 15% -32%
25/7 5,898萬 8% 105%
25/6 2,883萬 75% -4%
25/5 3,016萬 -19% -10%
25/4 3,361萬 11% 225%

建暐(8092-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工具機、治具磨床、數控立式磨床及儀器設計製造銷售。IC封裝模具兼精密零組件設計製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收建暐

建暐14.6+1.39%
美元/台幣30.535+0.05%

