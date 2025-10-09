鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至232.03元，預估目標價為3915元

search icon



Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至232.03元，預估目標價為3915元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2025年EPS預估：中位數由226.81元上修至232.03元，其中最高估值252.81元，最低估值147.7元，預估目標價為3915元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值252.81(252.81)290.34348.45
最低值147.7(147.7)183.2246.05
平均值224.59(223.99)245.03284.02
中位數232.03(226.81)243.22285.52

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值901,355,2001,201,077,0001,333,081,000
最低值798,061,730874,091,000985,587,390
平均值846,404,5301,004,081,5801,166,444,220
中位數846,134,090983,880,0001,161,477,580

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS126.5768.8881.0749.46
營業收入
(單位：新台幣千元)		360,541,104241,900,989292,876,040192,625,942

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股市場預估eps

台股首頁
緯穎3435-2.14%
美元/台幣30.535+0.05%

#利多出貨

偏強
緯穎

66.67%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
緯穎

66.67%

勝率

