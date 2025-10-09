鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至232.03元，預估目標價為3915元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2025年EPS預估：中位數由226.81元上修至232.03元，其中最高估值252.81元，最低估值147.7元，預估目標價為3915元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|252.81(252.81)
|290.34
|348.45
|最低值
|147.7(147.7)
|183.2
|246.05
|平均值
|224.59(223.99)
|245.03
|284.02
|中位數
|232.03(226.81)
|243.22
|285.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|901,355,200
|1,201,077,000
|1,333,081,000
|最低值
|798,061,730
|874,091,000
|985,587,390
|平均值
|846,404,530
|1,004,081,580
|1,166,444,220
|中位數
|846,134,090
|983,880,000
|1,161,477,580
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|126.57
|68.88
|81.07
|49.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|360,541,104
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
