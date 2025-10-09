鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估上修至10.34元，預估目標價為155元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對文曄(3036-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.1元上修至10.34元，其中最高估值11.68元，最低估值9.78元，預估目標價為155元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|11.68(11.68)
|15.75
|17.14
|最低值
|9.78(9.78)
|11.71
|17.14
|平均值
|10.52(10.51)
|13.13
|17.14
|中位數
|10.34(10.1)
|12.49
|17.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,154,718,810
|1,370,954,260
|1,501,152,590
|最低值
|1,071,634,000
|1,071,634,000
|1,501,152,590
|平均值
|1,097,009,580
|1,213,374,730
|1,501,152,590
|中位數
|1,092,588,500
|1,197,695,000
|1,501,152,590
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|8.13
|4.24
|8.61
|9.96
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|959,431,897
|594,518,813
|571,197,118
|447,896,117
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
