鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至88.87元，預估目標價為6100元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對信驊(5274-TW)做出2025年EPS預估：中位數由88.08元上修至88.87元，其中最高估值92.43元，最低估值83.57元，預估目標價為6100元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|92.43(92.43)
|134.31
|166.04
|最低值
|83.57(83.57)
|104.3
|150.75
|平均值
|88.54(88.34)
|120.37
|159.98
|中位數
|88.87(88.08)
|122.28
|161.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8,889,930
|11,851,700
|14,894,530
|最低值
|8,452,150
|9,663,000
|13,099,000
|平均值
|8,699,170
|10,668,420
|13,984,030
|中位數
|8,736,000
|10,628,980
|14,087,550
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|68.04
|26.66
|55.72
|38.3
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,459,666
|3,130,395
|5,210,128
|3,637,632
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
