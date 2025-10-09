search icon



《大賣空》真實主角示警：美經濟堪稱「雙城記」 AI以外的成長幅度連50基點都不到

鉅亨網編譯陳韋廷


美國電影《大賣空》中 Mark Baum 原型人物 Steve Eisman 近日警告，美國經濟若剔除 AI 的支撐，成長基礎將異常脆弱。

cover image of news article
《大賣空》真實主角示警：美經濟堪稱「雙城記」 AI之外的成長幅度連50積點都不到（圖：Shutterstock）

以預測 2008 年美國房市崩盤聞名的他近期在一場播客節目中提出，美國經濟呈現「雙城記」特徵，表面上 GDP 成長穩健，其實高度依賴 AI 領域的投入。


美國 2024 年 GDP 達 29.18 兆美元，2025 年預計成長 1.8%，約 5300 億美元，但 Eisman 計算後發現，Google、亞馬遜、微軟等科技「7 巨頭」的 AI 基礎建設支出就佔去 4000 億美元。若從預期成長中扣除這部分，美國經濟實際成長速度僅剩下零頭。

Eisman 直言指出，不包括 AI，美國經濟成長幅度連 50 個基點都達不到，顯然存在明顯弱點。

這一警告呼應了市場對 AI 泡沫的普遍擔憂。儘管科技巨頭持續加碼投資，AI 的變革性產出至今仍未充分顯現，而與此同時，消費疲軟的跡象加劇焦慮。

根據紐約聯準銀行 8 月報告，今年第二季美國家庭債務增加 1850 億美元，攀升至 18.39 兆美元，汽車貸款與學生貸款餘額同步上升。

經濟學家與科技界均警惕 AI 投資過熱的風險，而 Eisman 的言論更直戳美國經濟核心，也就是成長看似亮眼，實則綁在 AI 這架「高速戰車」上，一旦動力衰減，隱藏的疲軟便會暴露。

