鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-09 06:00

‌



法國金融科技公司 Qonto 周三 (8 日) 發布最新研究揭開了歐洲企業數位轉型的「分裂圖景」，一邊是中小企業札堆擁抱 AI 工具，另一邊卻對數位會計、視訊會議這類基礎數位系統視而不見，而大型企業正穩步加碼核心數位投入，中小企業的數位化差距正越拉越大。

歐洲中小企業爭相部署！研究機構示警：4成未準備好數位化 卻先玩起AI（圖：Shutterstock）

這項由 Qonto 與研究公司 Appinio 共同進行的調查涵蓋了法國、德國、義大利、西班牙四國 1600 名企業高層，結果顯示 46% 歐洲中小企業已將 ChatGPT 等 AI 工具融入日常營運，但其中僅有少數部署了數位會計、數據分析或電子文件管理等基礎系統，直接跳過了數位化的底層支撐。

‌



Qonto 指出，這種「重 AI、輕基礎」的矛盾已成為歐洲經濟的隱憂。中小企業是歐洲就業與成長的支柱，卻因基礎缺失，可能在 AI 驅動的產業洗牌中掉隊。

更值得警惕的是，五分之二的歐洲企業坦言未做好數位轉型準備，對應約 1000 萬家企業，且各國差異尤其明顯。德國有 76% 的企業認為自身已具備數位化能力，而法國近半數企業直言「設備與技能不足」，西班牙則卡在「轉型方向模糊」的困境裡。

為何會出現這種「AI 熱、基礎冷」？核心在於中小企業缺乏技術與資源，大型企業有資金搭建核心系統，再加上 AI 提效，而中小企業既沒有能力補全基礎弱點，也急於用 AI 彎道超車，反而陷入「根基不穩、上層搖晃」的風險。

Qonto 首席執行長 Alexandre Prot 強調說：「AI 能帶來短期效率，但沒有堅實的數位基礎，長期增長與創新根本無從談起。」

事實上，這種失衡已引發連鎖反應，大企業用 AI 削減成本、優化流程，中小企業卻因基礎缺失，不是沒法跟上效率提升，就是被迫捲入「無基礎 AI 應用」的低效循環。

更關鍵的是，裁員潮已在 AI 領域蔓延，而中小企業因數位化薄弱，更難抵禦產業格局的劇變。

不過，報告也給了破局方向，針對性介入能縮小差距，例如針對德國企業，可減輕監管負擔讓其更靈活部署基礎系統，西班牙則必須解決技能短缺問題，幫企業培養數位化人才，法國則要化解對數位化的文化抵觸。畢竟，當競爭對手已用「基礎 + AI」優化運營，中小企業若再忽視底層支撐，只會進一步落後。