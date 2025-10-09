恒生銀行一度漲41%！滙豐擬溢價30%私有化 艾橋智：與恒生壞帳無關 是對港經濟前景有信心

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-09 11:35

滙豐控股 (00005-HK)今 (9) 日開盤前建議以溢價 30% 私有化恒生銀行(00011-HK) 的消息引爆港股市場，後者早盤股價應聲飆漲 41%，一度漲高至每股 168 港元，市場對這宗「母子合併」的資本運作高度關注。

恒生銀行飆41%！擬溢價30%私有化 滙豐艾橋智：與恒生壞帳無關 是對港經濟前景有信心（圖：Shutterstock）

根據今日公告，滙豐亞太作為要約人，將以每股 155 港元價格私有化恒生銀行，較恒生昨 (8) 日收盤價 119 港元溢價 30.3%，較過去 30 日均價溢價 33.1%，較 2022 年 3 月以來最高價 154 港元高出 1 港元，創下近年來罕見的高溢價紀錄。

滙豐強調，這一私有化定價已反映恒生銀行未來業務潛力，且不會提高，亦無保留加價權。

對於私有化動機，滙豐行政總裁艾橋智在內部郵件中表示，這是深化匯豐與恒生協同的機會，可提升營運槓桿與效率。在接受《彭博資訊》訪問時，艾橋智則稱此舉與恒生銀行壞帳無關，而是展現匯豐對香港前景的信心，「是促進成長的主動投資」。

市場分析私有化恒生銀行有五大核心原因與好處。一，恒生當前股價被低估，大股東認為私有化更利於長期價值釋放；二，滙豐作為絕對控股股東，持股達 62.14%，股權結構簡單，便於資本運作；三，擺脫上市後的季度業績披露壓力，專注於長期戰略與高風險；四，恒生銀行對私有化回應稱，將保留香港銀行業條例下的獨立持牌地位、企業管治、品牌形象及分行網絡，客戶日常服務不受影響，同時可藉助滙豐全球網絡拓展產品配套；五、維持商業機密。私人公司毋需公開披露敏感的財務或業務細節，有助於在競爭激烈的市場中保持優勢。

恒生銀行今日也確認今年第三次期中股利將如期派發給股東，且不​​會從上述計畫對價中扣除。然而，於該公告日期後宣派、且記錄日期在計劃生效日期前的所有其他股息，將從每股對價中相應扣除。

作為香港歷史最悠久的華資銀行之一，恒生銀行的命運與滙豐深度交織。1933 年由林炳炎等五位愛國創業家創立，1965 年因擠兌危機被滙豐收購 51% 股權，此後維持獨立營運。

1972 年，恒生銀行成為二戰後首家在港上市的銀行股，首日暴漲 65%，市值從 17 億港元起步，50 多年來成長超過 160 倍至當前的 2800 多億港元。如今，恒生股份仍在港交所、倫交所交易，並提供美國預託證券。

近年來，恒生銀行受商業不動產貸款減損拖累，今年上半年香港商業不動產信貸減損年增 85% 至 250 億港元，總減損貸款上升至 550 億港元。

此前外媒曾報告指出，滙豐曾要求恒生出售約 78 億港元不良房地產貸款組合未果，因此決心將恒生銀行私有化。

市場人士指出，這次高溢價私有化不僅反映滙豐整合資源的決心，更反映其對恒生長線價值的信心。儘管恒生近年面臨資產品質壓力，但作為香港本土主流銀行的客戶基礎、品牌信譽及區域佈局，仍是滙豐亞太戰略的重要拼圖。