臺企銀9月淨利10.15億元 前9月賺近百億 EPS「賺1元」提前達陣
鉅亨網記者張韶雯 台北
臺灣企銀（2834-TW）於今（8）日公告 9 月份的自結盈餘，單月合併稅後淨利達 10.15 億元。累計前三季（1 至 9 月）的獲利表現更為亮眼，合併稅後淨利達到 97.85 億元，逼近 100 億元大關。
臺企銀累計每股稅後盈餘（EPS）正式站上 1.01 元，提前達成市場預期的「賺 1 元」關卡。同時，截至 9 月底，臺企銀的合併每股淨值也同步攀升至 14.74 元，顯示資產品質與資本結構持續優化。
從單月數據來看，臺企銀 9 月稅後淨利 10.15 億元，雖然較 8 月份的 11.01 億元略有回落，整體仍維持在單月 10 億元以上的獲利水準，展現出強勁的獲利韌性。
在今年上半年法說會中，臺企銀已揭示 2025 年上半年稅後淨利創下 64.23 億元的歷史新高，每股盈餘為 0.66 元。如今前三季 1.01 元的成績，已為全年獲利打下堅實基礎。市場普遍預期，在金融市場波動趨緩、放款業務持續增長以及海外分行貢獻穩定下，臺企銀有望輕鬆超越年度獲利目標。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 響應放大水龍頭！目前72-2條比率28.04% 將提高自住房貸比例
- 永豐金前9月獲利衝破200億元續創同期新高 EPS 1.57元
- AI市場比想像更大！戴爾上修未來四年財測 股價應聲走揚
- AI+美經濟韌性！高盛策略師：標普500指數企業Q3獲利可望超出預期
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇