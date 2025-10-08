鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-08 23:40

臺灣企銀（2834-TW）於今（8）日公告 9 月份的自結盈餘，單月合併稅後淨利達 10.15 億元。累計前三季（1 至 9 月）的獲利表現更為亮眼，合併稅後淨利達到 97.85 億元，逼近 100 億元大關。

臺企銀9月淨利10.15億元 前9月賺近百億 EPS「賺1元」提前達陣。（圖：臺企銀提供）

臺企銀累計每股稅後盈餘（EPS）正式站上 1.01 元，提前達成市場預期的「賺 1 元」關卡。同時，截至 9 月底，臺企銀的合併每股淨值也同步攀升至 14.74 元，顯示資產品質與資本結構持續優化。

從單月數據來看，臺企銀 9 月稅後淨利 10.15 億元，雖然較 8 月份的 11.01 億元略有回落，整體仍維持在單月 10 億元以上的獲利水準，展現出強勁的獲利韌性。