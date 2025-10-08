search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

臺企銀9月淨利10.15億元 前9月賺近百億 EPS「賺1元」提前達陣

鉅亨網記者張韶雯 台北


臺灣企銀（2834-TW）於今（8）日公告 9 月份的自結盈餘，單月合併稅後淨利達 10.15 億元。累計前三季（1 至 9 月）的獲利表現更為亮眼，合併稅後淨利達到 97.85 億元，逼近 100 億元大關。

cover image of news article
臺企銀9月淨利10.15億元 前9月賺近百億 EPS「賺1元」提前達陣。（圖：臺企銀提供）

臺企銀累計每股稅後盈餘（EPS）正式站上 1.01 元，提前達成市場預期的「賺 1 元」關卡。同時，截至 9 月底，臺企銀的合併每股淨值也同步攀升至 14.74 元，顯示資產品質與資本結構持續優化。


從單月數據來看，臺企銀 9 月稅後淨利 10.15 億元，雖然較 8 月份的 11.01 億元略有回落，整體仍維持在單月 10 億元以上的獲利水準，展現出強勁的獲利韌性。

在今年上半年法說會中，臺企銀已揭示 2025 年上半年稅後淨利創下 64.23 億元的歷史新高，每股盈餘為 0.66 元。如今前三季 1.01 元的成績，已為全年獲利打下堅實基礎。市場普遍預期，在金融市場波動趨緩、放款業務持續增長以及海外分行貢獻穩定下，臺企銀有望輕鬆超越年度獲利目標。

文章標籤

臺企銀EPS盈餘獲利

相關行情

台股首頁我要存股
臺企銀15.7+0.96%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty