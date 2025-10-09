可可價格跌至20個月低點 投行示警市場「極端超賣」
鉅亨網編譯段智恆
可可價格近期大幅走跌，美國 12 月交割的可可期貨周三下跌 3.9%，報每公噸約 5,936 美元，延續上周高達 10% 的跌幅，價格觸及自 2024 年初以來近 20 個月低點。這一波急跌中斷了過去兩年持續走高的態勢，不過投行警告，市場的「極端超賣」恐引發新的風險。
美國可可期貨去年 12 月一度攀上每公噸 12,931 美元的高點，背後原因包括氣候惡劣、病蟲害及西非出口限制推升價格。然而，隨著象牙海岸與迦納政府上周上調可可農民的收購價，價格反而出現大幅下滑。
花旗 (C-US) 分析師在周一的報告指出，基金經理人對可可的投機部位已處於「歷史性低檔」，市場動能疲弱，技術面出現「超賣訊號」。興業銀行 (Société Générale) 同樣指出，倫敦市場的可可合約處於「極端超賣」狀態。該行並表示，基金經理人本週轉為淨空頭，空單部位升至自 2022 年 8 月以來最高水準，使市場「極易受到回補空單的影響」。
在紐約市場，興業銀行補充說，可可同樣面臨空單回補的風險，但程度略低於倫敦。所謂空單回補，指的是投資人買回先前借來出售的資產以平倉，如果價格上漲，大量回補可能引發「軋空」，推升行情急漲。
摩根大通 (JPM-US) 策略師則認為，市場已有回穩跡象。他們在本週的報告指出，因象牙海岸與迦納政府提高可可農民的保證價格，導致新產季銷售釋出，價格出現年內最劇烈的單週跌幅之一。但他們同時指出，全球可可期貨與選擇權的未平倉合約總量正自歷史低檔回升，回到 2025 年 2 月的水準。今年 2 月，美國可可期貨曾多次站上每公噸 10,000 美元大關。
投行分析師整體認為，雖然可可價格大幅下挫，但極端超賣可能為市場帶來反彈契機，未來走勢仍需觀察投機部位變化與產區政策動向。
