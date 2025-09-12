〈中信金法說〉緊跟台商腳步！中信銀海外獲利占比36% 四大區域據點遍地開花

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-12 18:23

中信金 (2891-TW) 今 (12) 日召開 2025 年第二季法人說明會，公布上半年合併稅後純益 358 億元，年減 4%，每股稅後純益 (EPS) 1.78 元，股東權益報酬率 (ROE)16.3%，仍優於同業。談及海外布局，總經理高麗雪表示，中信銀目前海外獲利貢獻約占 36%，未來沒有裁撤計劃，還會持續深耕大中華、東南亞、日本與北美市場。新據點包括美國洛杉磯與德州休士頓、越南海防與平陽、印度 GIFT City 分行與印尼三寶瓏，另正規劃澳洲雪梨升格分行，緊跟台商投資腳步。

中信金總經理高麗雪親自主持2025年第二季法人說明會。 (鉅亨網記者陳于晴 攝)

中信銀行上半年稅後純益 278 億元，年增近 20%，為金控獲利主軸，獲利三支柱均繳出佳績，利息淨收益達 442 億元，年增 19%，受惠於放款穩健成長與存放利差維持；手續費淨收益 272 億元，年增 9.5%，來自財富管理、信用卡與法人金融等多元業務貢獻；交易損益與外匯相關收入 129 億元，雖年減 5.6%，但仍維持一定水準，整體營收結構更趨均衡。

中信金指出，銀行放款截至 6 月底餘額突破 4 兆元，年增 12.5%，其中房貸、消費金融及法人授信皆穩定推升；同時存款規模超過 5.4 兆元，存放比率達 76%，淨利息收益率 (NIM) 維持在 1.49%。資產品質方面，逾放比率 0.48%，覆蓋率超過 320%，展現穩健風險控管能力。

鎖定台商需求 中信銀海外據點遍地開花

國內有不少銀行陸續裁撤海外據點，但中信銀海外布局遍地開花，高麗雪表示，中信銀大多據點符合客戶營運需求，大中華、日本、東南亞、北美四大區域的獲利、業務成長都維持很好的動能，目前整體海外獲利占比來到 36%，仍會維持深耕既有據點策略，並跟隨台商、全球資金移動，長期來看，仍會維持海外獲利三分之一的目標。

高麗雪強調，中信銀不僅海外沒有裁撤計畫，重點國家還希望繼續深耕布局，目前已獲准申設北美洛杉磯分行、德州休士頓辦事處，將可滿足台商這波海外投資熱潮，以及美國、墨西哥當地台商的需求。

東南亞部分，中信銀過去都是透過河內辦事處及胡志明市分行來承作台商授信業務，今年海防與平陽辦事處皆已取得當地主管機關核准。印度則在 GIFT City 設立類似 OBU 的分行，預計第四季開業，另外也會在孟買評估設點。印尼方面，高麗雪說，有看到台商在印尼投資相當熱烈，希望再增設三寶瓏分行。

日本方面，東京之星在熊本的支行將升格分行，東京分行也將在福岡設立出張所；澳洲原先就有雪梨辦事處，隨著業務量成長，將向當地主管機關爭取升格分行。展望未來，高麗雪說，將會持續強化海外布局，跟隨台商腳步，協助客戶轉型、成長，在各個階段都能扮演重要的角色。

市場關切關稅戰對於中信銀行客戶曝險狀況，高麗雪說明，自 4 月初川普拋出關稅震撼彈之後，內部隨即針對全球部位展開全面檢視，首先會看客戶對於出口美國的依賴度，占整體業務量是否達 10% 以上，其次檢視生產基地分散性、關稅轉嫁能力、公司財務健全度，分析結果顯示，中高風險客戶占全行授信 1.5%，但最近觀察有縮小的趨勢，現在國際情勢仍不是很明朗，會持續每季追蹤產業個案。

高麗雪進一步指出，如果美國確定降息，外幣資金成本就會下降，將有助 NII(淨利息收入) 表現，若降息 1 個基點，對於 NII 約有新台幣 1000 萬元的正影響數。

中信銀進駐亞資高雄專區 私募信貸產品 2 日內完銷

亞洲資產管理中心 7/1 正式上路，中信銀新興分行也在 7 月開業進駐高雄專區，以留財引資、提供跨境服務為目標，高資產客戶通常希望活化資產，因此，中信銀提供信託借款、Lombard Lending、保費融資等多元服務與商品，此外，忠信也很積極推動家族辦公室服務，希望成為客戶台灣資產配置主要協助者，目前已有超過 10 組設立成功，往來資產突破百億。

此外，中信銀行日前率先引進首私募信貸類型產品，提供客戶多元的投資組合選擇，高麗雪指出，該產品相當熱銷，2 天之內就完銷原先預設的額度。