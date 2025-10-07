金管會核准中信銀雪梨辦事處升格分行 惟公股行庫掀海外據點裁撤潮
鉅亨網記者陳于晴 台北
金管會今 (7) 日表示，同意中國信託銀行向澳洲主管機關申請將雪梨代表人辦事處升格為分行。目前已有 9 家國銀於澳洲設立 14 家分行，分別為兆豐、玉山
一銀、台企銀、台新、華南、合庫、台銀、土銀，然而，公股行庫今年大舉裁撤海外據點，其中，兆豐與合庫裁撤墨爾本分行。
中信銀行於 2014 年 12 月 9 日經金管會同意設立澳洲雪梨代表人辦事處。該行為業務需求及海外擴展長期計畫，並考量雪梨為澳洲國民生產毛額最大且人口最多的城市，因此規劃將雪梨代表人辦事處升格為雪梨分行，以提升該行於澳洲市場之品牌價值與地位，強化當地市場競爭力。
截至 2025 年 8 月底，中信銀已設立的海外分支機構包括：印尼、菲律賓、加拿大、美國、日本及泰國等 6 家子行；香港、九龍、新德里、卡圖帕克姆、紐約、東京、胡志明市、新加坡、上海、廣州、廈門及深圳分行等 12 家分行；曼谷、河內、北京、洛杉磯、吉隆坡、雪梨及仰光等 7 家代表人辦事處。
金管會表示，我國銀行在澳洲設立的分支機構共有 3 家代表人辦事處及 14 家分行，其中於雪梨設有 3 家代表人辦事處及 6 家分行。
據統計，墨爾本有 2 家國銀設立分行，分別為兆豐及合庫，布里斯本則有 6 家國銀設點，包括兆豐、玉山、一銀、台企銀、台新及土銀。
銀行局副局長王允中指出，合庫及兆豐都有來申請裁撤墨爾本分行，主要因應海外布局策略調整，但澳洲仍保留至少 1 處據點，強調澳洲仍是國銀重點布局的市場。
金管會指出，第一銀行、合庫、台企銀今年陸續獲准裁撤緬甸仰光辦表人辦事處，今天也收到彰銀申請裁撤仰光辦事處；10/2 則一口氣核准兆豐銀行裁撤 5 個據點，除墨爾本分行外，還包括阿姆斯特丹分行與柬埔寨的金邊堆谷支行、金邊桑園支行、大金歐支行，此外，兆豐也申請裁撤大陸蘇州吳江支行與崑山支行。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇