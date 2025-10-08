search icon



劍指戰略自主！歐盟砸10億歐元促AI轉型 力圖減少對美中技術依賴

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導


歐盟執行委員會周三 (8 日) 宣布了一項名為「應用 AI」(Apply AI) 的重大戰略，計畫投入 10 億歐元，旨在大幅提升人工智慧 (AI) 在關鍵產業中的應用。此舉是歐盟減少對美國和中國技術依賴、實現關鍵領域「戰略自主」的強烈信號。

cover image of news article
劍指戰略自主！歐盟砸10億歐元促AI轉型 力圖減少對美中技術依賴(圖:shutterstock)

歐盟此項戰略強調，歐洲正努力應對與美國和中國的貿易緊張局勢，以及美國科技巨頭的主導地位。在最新的「應用 AI」戰略之前，歐盟已於去年八月實施了劃時代的 AI 規範，並在今年 4 月公布了一項行動計畫，致力於減輕新創企業的監管負擔和合規成本。


歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen 在一份聲明中堅定表示：「我希望 AI 的未來在歐洲製造 (made in Europe)」。她強調，AI 的普及應用勢在必行，透過這些戰略，歐盟將加速這一進程，並在所有關鍵領域推動「AI 優先」的心態，涵蓋從機器人技術、醫療保健到能源和汽車等產業。

執委會特別點名了多個被視為必須加強 AI 應用的關鍵領域，包括：醫療保健、製藥業、能源、交通運輸、製造業、建築業、農業食品、國防、通訊與文化。

根據「應用 AI」戰略，將實施多項針對特定產業的措施。例如，在醫療保健領域，歐盟將建立一個由 AI 驅動的先進篩檢中心網絡。此外，製造業、氣候和製藥等產業將著重於開發「代理式 AI」(agentic AI)。

這筆高達 10 億歐元的資金將來源於歐盟的研究項目，例如「地平線歐洲」(Horizon Europe) 以及「數位歐洲計畫」(Digital Europe programme)。

歐盟執委會表示，希望這筆資金能鼓勵歐盟各國及民營部門提供配套資金，進一步放大投資效應。

AI歐盟AI主權歐洲製造執委會

