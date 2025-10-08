鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-08 19:00

歐盟執行委員會周三 (8 日) 宣布了一項名為「應用 AI」(Apply AI) 的重大戰略，計畫投入 10 億歐元，旨在大幅提升人工智慧 (AI) 在關鍵產業中的應用。此舉是歐盟減少對美國和中國技術依賴、實現關鍵領域「戰略自主」的強烈信號。

劍指戰略自主！歐盟砸10億歐元促AI轉型 力圖減少對美中技術依賴(圖:shutterstock)

歐盟此項戰略強調，歐洲正努力應對與美國和中國的貿易緊張局勢，以及美國科技巨頭的主導地位。在最新的「應用 AI」戰略之前，歐盟已於去年八月實施了劃時代的 AI 規範，並在今年 4 月公布了一項行動計畫，致力於減輕新創企業的監管負擔和合規成本。

歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen 在一份聲明中堅定表示：「我希望 AI 的未來在歐洲製造 (made in Europe)」。她強調，AI 的普及應用勢在必行，透過這些戰略，歐盟將加速這一進程，並在所有關鍵領域推動「AI 優先」的心態，涵蓋從機器人技術、醫療保健到能源和汽車等產業。

執委會特別點名了多個被視為必須加強 AI 應用的關鍵領域，包括：醫療保健、製藥業、能源、交通運輸、製造業、建築業、農業食品、國防、通訊與文化。

根據「應用 AI」戰略，將實施多項針對特定產業的措施。例如，在醫療保健領域，歐盟將建立一個由 AI 驅動的先進篩檢中心網絡。此外，製造業、氣候和製藥等產業將著重於開發「代理式 AI」(agentic AI)。

這筆高達 10 億歐元的資金將來源於歐盟的研究項目，例如「地平線歐洲」(Horizon Europe) 以及「數位歐洲計畫」(Digital Europe programme)。