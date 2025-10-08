〈日股盤後〉跟隨美股走跌 日經指數終止連四紅
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
日股連日創高，引發獲利賣壓，日經 225 指數 (NKY) 周三 (8 日) 震盪走低，終場翻黑下跌 215.89 點或 0.45%，報收 47,734.99 點，連四個交易日的漲勢止步。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場小漲 7.75 點或 0.24%，報 3,235.66 點，連續第 4 個交易日走揚、續創收盤新高。
儘管日元持續走貶，出口類股卻罕見未上漲，豐田下跌 0.46%，本田下跌 0.063%，日產下挫 2.44%。
半導體類股表現同樣疲弱，愛德萬測試下跌 0.22%，東京威力科創下跌 2.78%，DISCO 下跌 1.99%。
消息方面，日本財務省周三公布最新數據顯示，9 月份外資在日本股市賣超 3.7 兆日元，為 6 個月以來首度減碼，規模也是史上第五大。今年迄外資買超日股的累計金額縮小至 1.45 兆日元。
厚生勞動省同日公布，日本 8 月名目薪資年增率降至 1.5%，為 3 個月來的最低。由於物價持續上漲，同期實質薪資下降 1.4%，已連續第 8 個月呈現負成長，這對新任執政黨領袖高市早苗構成嚴峻的經濟挑戰。
